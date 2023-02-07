VID: конфискованные у пьяных водителей машины могут пожертвовать Украине

Министр финансов Арвилс Ашераденс выступил с инициативой внести поправки в законы и разрешить безвозмездно жертвовать Украине автомобили, которые были конфискованы у пьяных водителей в Латвии. Об этом в передаче "Сегодняшний вопрос" на LTV сообщила генеральный директор Службы госдоходов Иева Яунземе.

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Напомним, что на данный момент продажей конфискованных за пьянку автомобилей занимается VID.

На вопрос "является ли нынешняя система изъятия автомобилей оптимальной", Яунземе ответила, что "система прозрачна". Автомобили продают по рыночной цене - именно самая низкая цена и является рыночной. Как уже сообщалось, любой желающий может приобрести на организованных Службой государственных доходов (VID) аукционах конфискованные у пьяных водителей автомобили — и интерес к ним ввиду сравнительно низких цен достаточно высок. На подобных аукционах стартовая цена не определяется — кто предложит больше, тот и владелец. Правда, у покупателя есть возможность оценить машину только внешне, детальная диагностика или тест-драйв не предусмотрены.

В передаче глава VID подчеркнула, что система не была создана специально для продажи машин пьяных водителей. Она создана довольно давно и предназначена для реализации ставших имуществом государства вещей (так продаются велосипеды, драгоценности и пр.). В аукционах могут участвовать как физические, так и юридические лица.

На вопрос соответствует ли продажная цена рыночной, Яунземе ответила, что какое-то время назад были дискуссии насчет стоимости Ferrari. Цену установили эксперты, однако стоимость сделки была выше.

Как сообщал Delfi, в конце прошлого года на организованном VID аукционе был продан конфискованный автомобиль Ferrari 458 Italia Spider. Победителем стало эстонское предприятие EMG TEILE OÜ, которое занимается продажей автозапчастей для автомобилей премиум-класса. Компания предложила за железного коня 137 789 евро (без НДС).

По словам Яунземе, есть много предприятий, которые на аукционах активно борются за право приобрести автомобиль, чтобы только кто-то другой не получил его дешевле.

Госполиция: ситуация постепенно улучшается

И хотя автомобили у пьяных водителей конфискуют ежедневно, Государственная полиция указывает, что ситуация постепенно улучшается. Об этом в интервью "Утренняя панорама" на LTV заявил начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

"Не хотелось бы радоваться раньше времени, но общее снижение наблюдается. Если в прошлом году в неделю это были 70-80 случаев, то в первые пять недель этого года - 53 случая и меньше", - пояснил он.

Однако, по словам главы Госполиции, прошло еще слишком мало времени, поэтому пока не стоит делать преждевременных выводов.

Как сообщалось, с 25 ноября 2022 года в соответствии с изменениями в Уголовным законе и законе о дорожном движении за управление автомобилем или обучению вождению, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле, или водитель находится под действием наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, предусмотрена уголовная ответственность.

Виновному грозит лишение свободы на срок до 1 года или кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф, а также лишение водительских прав на срок до пяти лет. Кроме того, за вождение в пьяном виде или отказ пройти тест на наркотики у водителя будет конфисковано транспортное средство. В случаях, когда транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается полная или частичная его стоимость.

Ранее за управление транспортным средством с 1,5 промилле в крови и выше применялся денежный штраф и конфискация водительских прав на пять лет. Уголовная ответственность распространялась только на тех водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав.