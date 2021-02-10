Власти отвечают Delfi: парикмахеры, секонд-хэнды, торговля на улицах и внутри, террасы ресторанов и кафе

Публикуем вторую часть ответов разных министерств на насущные вопросы читателей Delfi, связанных с новой редакцией ограничительных мер от правительства Латвии. Сегодня речь пойдет об ограничениях в торговле и услугах. NB! Часть полученной информации выглядит туманно и требует дальнейших разъяснений. Delfi планирует получить более развернутые ответы на эти вопросы позже.

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Как это работает. Портал Delfi предложил читателям задать вопросы в связи чрезвычайной ситуацией. За два дня мы получили сотни сообщений, затем постарались объединить близкие по темам вопросы и передали их через Госканцелярию. Ответы подготовили соответствующие министерства. К сожалению, мы были вынуждены исключить из списка риторические, эмоциональные или слишком специфические вопросы и реплики. Сегодня Delfi публикует вторую часть ответов. Мы планируем повторить сессии вопросов и ответов по конкретным темам в феврале и марте.

Ситуация в целом выглядит так: постепенное расширение торговли и услуг будет возможно лишь, когда двухнедельный показатель заболеваемости упадет до 100-200 зараженных на 100 тысяч населения — это "красный" сигнал символического светофора, введенного правительством. До этого момента доступны лишь торговля товарами и обеспечение услуг первой необходимости. 9 февраля этот показатель составлял 572 — почти втрое больше допустимого.

Когда откроют парикмахерские и вернут услуги красоты?

Коротко: не раньше, чем "темно-красный" сигнал светофора сменится просто "красным".

Ответ предоставило Министерство экономики Латвии. Изучив последние данные об эпидемиологической ситуации, правительство решило, что пока риск доступа к услугам красоты слишком высок. Именно в этой сфере нет возможности поддерживать безопасное расстояние в два метра между клиентом и поставщиком услуги. В то же время есть осознание того, что эти услуги были недоступны несколько месяцев, что негативно сказывается на всех участниках этой сферы бизнеса и создает дополнительную напряженность и потребности у общества.

Министерство осознает негативное влияние каждого ограничения и ежедневно оценивает показатели общего развития экономики, чтобы при первой возможности стимулировать правительство к решению о возобновлении предоставления услуг. В данный момент Минздрав совместно с Минэкономики, в контакте со специалистами отрасли, работает над концепцией создания безопасных и практичных условий для индустрии красоты, чтобы, как только эпидемиологическая ситуация позволит, услуги можно было бы возобновить.

При этом Минздрав допускает, что могут быть исключения в предоставлении отдельных услуг до того, как показатель заболеваемости достигнет "красной зоны" — парикмахерские услуги, маникюр и педикюр в гигиенических целях и при выполнении ряда условий — уведомлении о возобновлении работы Инспекции здравоохранения, размещении информационных материалов, обеспечении 25 кв. м на одного клиента. В одном помещении могут находиться только один мастер и один клиент. Поскольку достаточно эффективный контроль обеспечить непросто, Минэкономики в сотрудничестве с представителями отрасли должен разработать дополнительные механизмы.

Когда начнут работать магазины одежды и обуви? А секонд-хенды?

Коротко: нужно дождаться хотя бы "красного" сигнала. Но неких послаблений можем дождаться и раньше.

Ответ предоставило Министерство экономики Латвии. В целом ответ такой же, как на предыдущий вопрос. Расширение предложения по торговле, с соблюдением всех мер безопасности возможно не раньше, чем двухнедельный показатель заболеваемости упадет до 100-200 зараженных на 100 тысяч населения. В то же время, вполне возможно, что решение о расширении торговли может появиться раньше.

Что с рынками и уличной торговлей промтоварами?

Коротко: на рынках действуют те же ограничения, что и в магазинах. Торговать товарами, которые не входят в список разрешенных, нельзя даже на улице.

Ответ предоставило Министерство экономики Латвии. Подробная информация обо всех условиях уличной торговли — ЗДЕСЬ.

Помимо ранее введенных мер безопасности торговли на рынках (только в масках!), появились новые условия:

в рыночных павильонах на 1 посетителя должно быть не менее 25 м2 помещения;

у входа в павильон надпись (в т.ч. на иностранных языках), сколько посетителей туда может войти;

следить за тем, чтобы при входе/выходе из рыночного павильона (как в помещении, так и на улице), в коридорах и других местах не было скопления посетителей;

посетители допускаются в рыночный павильон только по одному, исключение для сопровождающих ребенка до 12 лет и инвалида;

наличие ответственного лица, которое постоянно организует выполнение всех требований безопасности в павильоне; информация об этом лице должна быть размещена на видном месте;

Разработка (задокументированной) системы внутреннего контроля для реализации мер эпидемиологической безопасности, которая включает подсчет посетителей, внутренние процедуры и контроль, а также ответственное лицо — так, чтобы контролирующие органы могли сразу проверить соблюдение всех мер;

На рынках разрешено торговать только тем, чем и в других местах очной торговли. Но ограничения для павильонов не распространяются на точки уличной торговли, в том числе — на открытые рынки. Там торговцы и посетители должны носить маски для рта и носа и соблюдать общие эпидемиологические требования безопасности. Тем не менее, на свежем воздухе работают ограничения на продажу определенных товаров. Расширение ассортимента и услуг возможно лишь, когда двухнедельный показатель заболеваемости снизится до 100-200 зараженных на 100 тысяч населения. Но и тут возможны более ранние позитивные допущения.

Разрешены ли террасы на улицах при кафе и ресторанах? Почему в Юрмале они работают?

Коротко: еда на уличных террасах запрещена.

Ответ предоставило Министерство экономики Латвии. На время ЧС в сфере общепита введены более строгие меры эпидемиологической безопасности — открытые террасы в это время недопустимы.

Еда навынос должна продаваться с соблюдением всех мер и максимально бесконтактно. И если питание происходит в общественном месте (на работе), там тоже должны соблюдаться все меры безопасности. Заказ еды должен быть сделан заранее, чтобы кейтеринговая компания могла гарантировать, что клиенты не будут толпиться в помещениях во время ожидания или получения заказа.

Если возникает ситуация, что клиенты в конкретный период сделали много заказов на определенное время, а клиенты за ними пришли вместе — заведение общепита должно организовать все так, чтобы не было толпы в помещении. Получать свое блюдо в помещении может только один клиент, с соблюдением всех мер безопасности — защиты сотрудников (маска, перчатки), 2 метра дистанция, по возможности бесконтактная оплата, требование быть в маске от клиента. Еда навынос должна быть сразу в порциях.