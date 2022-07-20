"Война НАТО и России невозможна!" Левитс — Венедиктову: снос памятников, женщины в армии и казус Авена

Демократия должна себя защищать, чтобы не родился новый демократически избранный гитлер. Памятники могут оживать как зомби. Женщин призовут в армию из принципа. Язык ненависти в соцсетях со стороны жителей Украины оправдан и допустим. Латвия может стать добрым соседом России при определенных условиях. Президент Латвии Эгилс Левитс ответил на вопросы бывшего главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова.

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Алексей Венедиктов колесит по странам Европы, чтобы взять интервью у ведущих европейских политиков для телеканала RTVi и разобраться, как они видят настоящее и будущее. В свой июньский приезд в Ригу Венедиктов взял интервью у главы МИД Эдгара Ринкевича и мэра Риги Мартиньша Стакиса, о чем рассказал в интервью Delfi (читать здесь). Недавно он вернулся, чтобы пообщаться еще и с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Рассказываем о самом интересном из этого разговора.

О допустимости языка ненависти в связи с войной

По мнению Левитса, язык украинцев и россиян в соцсетях нельзя мерить одной линейкой. Со стороны украинцев вполне естественно и легитимно возмущение бессмысленной агрессией — эти эмоции надо проявлять. И нелегитимно "представлять идеологию российского империализма, которая противоречит всей современной системе взглядов и тому, что такое 21-й век, в области права, политики, прав человека".

Foto: Māris Morkāns

О разнице между закрытиями "пропагандистских каналов" в Латвии и России

Левитс уверен: хоть "демократическое мировоззрение и плюралистично, но некоторые вещи находятся за рамками демократического плюрализма. Мы не можем сравнивать фашистские и демократические государства". По его мнению, цель российской пропаганды — уничтожить свободу, главную ценность демократии. И демократия должна дать отпор. При этом у российских пропагандистских каналов все же есть возможность обжаловать решение в демократическом суде Латвии. Впрочем, суд отклонил эти иски.

О необходимости женщин в армии в Латвии

Тут Левитс указывает на смену геополитических реалий, в связи с которыми НАТО приняло новую стратегическую концепцию — сдерживания и обороны, требующую большего оборонного потенциала. Чтобы Россия понимала: нападение на одну из стран НАТО — ее автоматическое поражение. Особенно важно усилить восточный фланг НАТО. Латвийской профессиональной армии и Земессардзе для этого недостаточно — так появилась идея всеобщей повинности. Женщины в Латвии играют ведущую позицию: их три четверти среди госслужащих, девять из десятисудей. "Служение к стране — вопрос принципа. Человек некоторое время посвящает службе, ради общего блага. И женщины будут это делать также добровольно, как и мужчины".

О направлении "движения" русскоязычных Латвии

Левитс считает, что все живущие в Латвии русские должны занять определенную позицию — нейтральность невозможна. "Если он нейтрален, значит, не понял сути дела. Часть латвийских русских занимает явно украинскую позицию. Есть те, кто не понял, что происходит, но постепенно движется в нужном направлении. И меньшая часть поддерживает российскую позицию — они находятся вне спектра демократии, основанного на представлениях о справедливости. Поддерживать очевидную несправедливость, означает, что ты — не демократ. Таких немного. При продолжении войны процесс объяснения среди русскоязычных жителей продолжается. Растет и процент русских, которые поддерживают Украину".

О наказании репрессиями за позицию ("казус Авена")

Речь шла о намерении депутатов сделать возможным аннулирование гражданства Латвии для тех, кто поддерживает агрессию. В первую очередь закон разрабатывался под кандидатуру российского олиграха с латышскими корнями Петра Авена, получившего второе гражданство Латвии в 2016 году.

Левитс подтвердил, что законопроект о возможности отнять гражданство у людей с двойным гражданством, которые поддержали агрессию, — рассматривается в Сейме. Он тоже создан для защиты демократии от угроз людей, которые вне демократического спектра. В качестве примеров президент назвал джихадистов и людей, считающих, что "целая нация Украины не должна существовать". Левитс напомнил, что в 30-х годах прошлого века именно беззащитность демократии допустила приход к власти Гитлера, избранного демократическим путем. И первой задачей диктатора была ликвидация демократии. "Мы получили урок. Мы демократия, которая защишает себя, — это в интересах наших граждан".

О сносе советских памятников

Президент отметил, что до недавнего времени латыши и так были "достаточно толерантны. У нас нет символов немецких оккупантов, а символы русских оккупантов сохранились. Это всегда латышей тревожило. Но до сих пор мирились с этим. Сейчас, когда Россия активно проявляет агрессивную политику, а депортация людей из Украины очень напоминает депортацию из Латвии в 1941 и 1949 годах, эти символы стали невыносимы для нашего общества, потому есть решение их ликвидировать".

Левитс напомнил, что и в США, где тема гражданской войны до недавнего времени не была сильно актуальна, мирились с памятниками рабовладельцам, но в связи с некоторыми событиями, общество восстало против символов. Так что иногда памятники оживают, как зомби… И все же памятники — часть истории, поэтому их надо сохранять. "Мы хотим, чтобы он, как объект истории, остался доступным для осмотра, демонстрации того, как оккупанты пытались укрепить свою власть".

Об угрозах, которые Россия видит в НАТО

Левитс заверил, что "НАТО — оборонительная организация. Наша единственная задача — защищать наши государства. Никто в Берлине или Вашингтоне или Риге не думает о том, как захватить Россию. Это абсурдно, но с той стороны мы все время слышим об этом".

Об угрозе военного столкновения НАТО и России

Левитс такой угрозы не видит. "Я считаю, что война между НАТО и Россией невозможна. Россия понимает, что если она нападет — она проиграет. Никто не хочет проигрывать. Важно, чтобы Латвия, а теперь и Швеция с Финляндией, были членами НАТО. Вместе мы, как говорил президент Байден, будем защищать каждый фут". Президент Латвии признал, что сегодня отношения с Россией "близки к точке зеро", но отметил, что дипломатические отношения все же до сих пор сохраняются. По его мнению, если Россия вернется в рамки международного права и в свои границы, и прекратит агрессию, хорошие отношения с Латвией можно вернуть.