"Я бы хотел, чтобы имя следующего президента было Улдис". Олег Буров о президентских выборах и сотрудничестве с "Согласием"

Бывший вице-мэр и мэр Риги Олег Буров — теперь депутат Сейма от оппозиционной фракции Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте". При этом Буров остается лидером партии "Честь служить Риге", имеющей представительство в Рижской думе. В интервью NRA политик заявил, что "Латвия на первом месте" не поддержит повторное избрание Эгила Левитса президентом, и рассказал, почему он скептически относится к сотрудничеству с "Согласием".
Об имени будущего президента
"Фракция "Латвия на первом месте" публично уже высказалась, что мы не будем голосовать за кандидатуру Эгила Левитса. На прошлой неделе прозвучала информацию о том, что Левитс хочет встретиться, но Айнар Шлесерс отказался от встречи", — сказал Буров. Он напомнил о том, что изначально президент встречался только с правительственными фракциями, и только после прозвучавшей критики решил пообщаться с оппозицией. А потому встреча могла стать формальным мероприятием.
На прямой вопрос NRA, кого бы сам Буров хотел видеть президентом, политик ответил: "Я бы хотел, что имя следующего президента было Улдис".
Напомним, что это имя носит предприниматель Улдис Пиленс — создатель и кандидат в премьер-министры от "Объединенного списка". Однако пока Пиленс не подтверждал свои амбиции участвовать в президентской гонке. Однако выдвижение "Объединенным списком" своего кандидата считается возможным. В то же время Национальное объединение и лично премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") выразили поддержку Левитсу.
В интервью Олегу Бурову было указано на то, что имя "Улдис" носит еще один политик, чье имя в контексте президентских выборов уже всплывало в кулуарах — бывший мэр Лиепаи Улдис Сескс, которого с учетом вхождения Лиепайской партии в "Объединенный список" можно считать близким к этой политической силе.
"А может и другой Улдис, по фамилии Сескс", — не отрицал Буров в интервью: "У каждого есть свои плюсы. Улдис Пиленс — успешный бизнесмен, с международным опытом ведения бизнеса, он способен нести в мир имя Латвии, он понимает проблемы страны и сможет создать для страны новую добавленную стоимость. Хороший кандидат также и Улдис Сескс, который много лет руководил Лиепайским самоуправлением, вывел город из кризиса. Он очень хорошо знает страну, он мог бы быть народным президентом. Как известно, большинство руководителей самоуправлений всегда ближе к народу".
О сотрудничестве с "Согласием" и Ушаковым
"Я думаю, что это заявление Айнарса Шлесера было преждевременным, учитывая, что конгресс партии "Согласие" еще не состоялся, и самой партии предстоит разобраться со своими планами на будущее", — так прокомментировал заявления Шлесерса о возможном сотрудничестве с "Согласием" Буров.
Ранее и Айнар Шлесерс, и европарламентарий Нил Ушаков ("Согласие") публично допускали такое сотрудничество.
"Я не уверен, что сейчас под лозунгом Шлесерса "объединить весь народ" мы можем объединить весь народ Латвии с людьми, которые были или будут в руководстве партии "Согласие", — считает Буров.
"Я не думаю, что для избирателей русской национальности Латвии разделительной линией были война и украинский вопрос. Главным для них был на самом деле памятник "победы" , который "Согласие" все предыдущие годы превращало в нечто вроде культа, а не место памяти", — утверждает Буров в интервью NRA: "В 2018 году я вам говорил в интервью, что никогда не был у этого памятника, каждое второе русскоязычное масс-медиа тогда прокомментировало и осудило мои действия. Я думаю, что фоновый шум связан не со сносом этого памятника, а с тем, что происходило вокруг этого памятника каждый год 9 мая. И люди на самом деле хотели разрушить ощущение, создаваемое этим памятником, то культовое чувство, которое партия "Согласие" создавала годами.
При этом Буров уклончиво прокомментировал допущение Шлесерса о возможности "Латвии на первом месте" баллотироваться вместе с Нилом Ушаковым ("Согласие") в выборах в Европарламент. На прямой вопрос, идет ли речь об Ушакове как о члене "Согласия" или о физическом лице, Буров ответил так: "Сейчас только три политических партии представлены на трех политических уровнях — в Рижском самоуправлении, Сейме и Европарламенте — это "Новое Единство", Национальное объединение и "Честь служить Риге". Мы хотели бы, чтобы на следующих выборах нащ депутат Европарламента Андрис Америкс повторно стартовал на выборах в Европарламента, но об этом нужно спрашивать его самого".
Напомним, что на выборах 2019 года экс- мэр Риги Нил Ушаков и экс-вице-мэр Риги Андрис Америкс были избраны в Европарламент по списку "Согласия".