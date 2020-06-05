Затронутым кризисом Covid-19 молодым специалистам будет выплачено специальное срочное пособие

Сегодня Сейм в окончательном чтении поддержал введение нового пособия для затронутых кризисом Covid-19 молодых специалистов, которое составит 500 евро в течение первых двух месяцев и 375 евро в течение двух месяцев после этого.

Закон предусматривает, что лицо, которое в течение года до начала чрезвычайного положения завершило учебу в высшем учебном заведении или колледже и получило статус безработного во время чрезвычайной ситуации или в течение трех месяцев после его окончания, имеет право на получение пособия молодого специалиста и в случаях, если его общий стаж работы составляет менее одного года и взносы на случай безработицы в течение последних 16 месяцев до получения статуса безработного за него вносились менее 12 месяцев или не вносились вообще.

Согласно новой норме, пособие молодым специалистам планируется выделять в размере 500 евро в течение первых двух месяцев и в размере 375 евро в течение третьего и четвертого месяцев. Пособие будет выплачиваться до момента, когда лицо потеряет статус безработного, но не дольше четырех месяцев и не дольше, чем до 31 декабря 2020 года.

Министр благосостояния Рамона Петравича высказала удовлетворение достигнутым в четверг компромиссом, который предусматривает финансовую поддержку выпускников, которые потеряли работу или не были трудоустроены.

Как сообщалось, сегодня Сейм рассматривает предложения к новому закону о предотвращении и преодолении государственной угрозы и ее последствий в связи с распространением Covid-19.