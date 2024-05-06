Большой вызов, с которым предстоит справиться - экономика, и именно это будет определять оценку правительства в глазах общества, считает президент Латвии Эдгар Ринкевич. "Мы не видим краткого списка дел, списка конкретных, выполнимых дел", - заявил президент в программе Spried ar Delfi.
На вопрос, оправдалась ли смена правительства, Ринкевич сказал: "Я не знаю, можем ли мы говорить, что смена какого-то правительства реально оправдалась. Были дела, которые не двигались, но были сделаны после смены правительства". Есть дела, по которым работа идет достаточно хорошо, это все, что связано с внешней безопасностью, в вопросах внутренней безопасности есть прогресс, отметил президент.
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