30 лет назад в Верховном суде Латвийской Республики началось рассмотрение дела об убийстве дирижера Имантса Цепитиса. Известный латвийский хоровой дирижер, доцент Латвийской государственной консерватории и главный дирижер Праздника песни был убит очень жестоко - 16 июля 1993 года в Риге 24-летний мужчина облил его соляной кислотой.
30 лет назад в Верховном суде Латвийской Республики началось рассмотрение дела об убийстве дирижера Имантса Цепитиса. Известный латвийский хоровой дирижер, доцент Латвийской государственной консерватории и главный дирижер Праздника песни был убит очень жестоко - 16 июля 1993 года в Риге 24-летний мужчина облил его соляной кислотой.
В момент нападения с Цепитисом находилась его гражданская жена, на которую также попала кислота. Она выжила, но получила сильные ожоги. Следователи быстро установили и исполнителей, и предполагаемые мотивы убийства. Согласно материалам уголовного дела, причины тяжкого преступления были, мягко говоря, глупыми, а приговоры, вынесенные виновным, - мягкими. С помощью документов, хранящихся в архивах Верховного суда и Национальном архиве, портал Delfi реконструирует ход этого преступления.
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