Жителям Литвы и Латвии на месяц разрешили безвизовый въезд в Беларусь
Foto: LETA

Жителям Литвы и Латвии с 15 апреля по 15 мая разрешили безвизовый въезд в Беларусь, сообщает Пограничный комитет Беларуси.

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Это решение белорусских властей Погранкомитет обосновывает тем, что приближаются православные и католические религиозные праздники, а люди в ЕС долго не могли посетить своих родственников из-за закрытых во время пандемии границ.

"Пересекать границу без визы для указанной категории граждан будет возможно в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском участках границы. Данный порядок будет действовать с 00 часов 15 апреля по 15 мая включительно. В течение этого периода граждане Латвии (а также имеющие статус негражданина Латвии) и Литвы могут воспользоваться правом безвизового въезда в Беларусь неограниченное количество раз и находиться на всей территории Беларуси", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, как сообщает канал, эта категория прибывающих может находиться в пограничной зоне без пропуска. Для этого при въезде в Республику Беларусь необходимо устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону, указать населенные пункты и цель их посещения.

Как ранее сообщалось, Украина призывала страны Балтии закрыть границы с Россией и Беларусью, а Латвия больше не выдает визы гражданам России и Беларуси, за рядом исключений. Служба госбезопасности Латвии предупреждала, что на латвийско-российской и латвийско-белорусской границе пытаются вербовать латвийцев.

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