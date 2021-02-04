Освобождение — через психиатра! Маски в школах с 8 февраля: что о них нужно знать

С 8 февраля в Латвии возобновят обучение школьники 1-2-х классов, а очные консультации смогут получить дети из "групп риска" и выпускники. Несмотря на бурные протесты родителей, обязательным требованием для посещения учебного заведения станет ношение защитной маски для лица. Эксперты рассказали, как это правильно делать и как можно получить освобождение.

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Возвращение детей в школы относительно безопасно, если кумулятивная заболеваемость Covid-19 за 14 дней ниже 50 инфицированных на 100 тысяч жителей или, по крайней мере, ниже 200 (ниже 10%), когда процесс передачи инфекции становится неконтролируемым. Об этом заявил главный инфектолог Латвии Уга Думпис. В Латвии этот показатель заболеваемости — 596, тем не менее министерство образования решило открыть школы для 1-2-х классов, как самых неприспособленных к учебе на "удаленке" и детей из "групп риска". Подробнее о том, как это будет проходить.

В конце прошлого года на портале общественных инициатив Manabalss.lv за считанные дни было собрано более 27 тысяч подписей под призывом жительницы Даугавпилса Ольги Петкевич "Позволим детям в школах свободно дышать!" — отменить обязательное ношение масок в школах для учеников младших классов. Сейм предложил правительству поискать другое решение, но его не нашли — министерство здравоохранения настояло на обязательном ношении масок в школах.

"Маски, проветривание, дистанцирование и дезинфекция" — так обозначила школьный "комплект безопасности" министр Илга Шуплинска.

Маски в школах: почему?

Последние исследования показали, что у детей до 10 лет Covid-19 обычно протекает в легкой форме, а передача инфекции среди одноклассников происходит реже. При этом младшие школьники активно заражаются от учителей, приносят вирус домой и заражают родителей, утверждает Уга Думпис.

То, что маленькие дети не болеют Covid-19 и не переносят вирус — миф, заявила на организованной Латвийским союзом самоуправлений конференции старший врач Детской клинической университетской больницы Рената Снипе. Врачи больницы столкнулись с увеличением количества заболеваний средней тяжести у детей. Осложнения Covid-19 затрагивали сердце, кожу и органы пищеварения, что назвали синдромом мультисистемного воспаления у детей. Covid-19 вызывает и психологические сложности у детей и подростков.

По мнению Снипе, всеобщее ношение масок в школах существенно снижает риски. И у детей никаких психологических травм на этот счет не будет, если им все спокойно объяснить. "С маленькими детьми легко договориться!" — считает она. В помощь родителям и учителям будет показан мультфильм о важности правильного использования масок.

Можно ли получить освобождение от маски?

Единственный врач, который может выдать освобождение от ношения маски — психиатр. Школы не имеют права принимать справки от других специалистов — семейных врачей, пульмонологов или аллергологов. Уга Думпис убежден, что маска безопасна в том числе и для астматиков.

Если ношение масок вызывает насморк, родителям рекомендуют обращаться к аллергологу и начать лечение. Если ребенку все же трудно дышать в маске, значит, у него обострение болезни — и ему лучше лечиться какое-то время дома.

К спецшколам, где учатся дети с ментальными расстройствами, требование ношения маски не относится. Исключения могут применяться и к детям с проблемами слуха — им важна артикуляция.

Маски придется носить также переболевшим Covid-19 учителям и ученикам. Дело в том, что сам по себе факт перенесенной болезни — это персональная информация, которую нельзя раскрывать. К тому же нет точных данных, как долго "работает" приобретенный иммунитет. Не избавит от масок и вакцинация.

Какие маски можно использовать?

Можно использовать собственные многоразовые или одноразовые маски, но школы тоже будут обеспечивать масками. Школьные директора сообщили, что им выделили на каждого ученика по три многоразовые маски (возможен выбор из двух размеров) — их надо самим стирать каждый день при температуре выше 60 градусов и гладить.

Считается, что носить одну маску можно не дольше четырех часов, а после обеда и урока спорта их нужно менять. Обязанность родителей — проследить, чтобы ребенок брал маски (не меньше трех) в школу. Советы, как выбрать качественную многоразовую маску от Центра защиты прав потребителей — здесь.

Какие маски не годятся?

Врач Рената Снипе убеждена, что ношение прозрачных защитных щитков для лица — неэффективная защита. Пластмассовые маски защищают еще меньше, чем щитки. На днях Кабмин утвердил предложение не считать щиты для лица самостоятельным защитным средством - их можно использовать только в комплекте с маской.

Что будет, если ребенок пришел без маски?

Учитель должен поинтересоваться, с чем это связано. Если забыл дома — ребенку выдадут маску из школьного запаса. Если не желают родители, то они должны знать, что их детям не разрешат учиться вместе со всеми. Такого ребенка отведут в отдельное помещение, а учитель свяжется с родителями. Придется договариваться: или ребенок учится в школе в маске, или учится дома без маски.

Когда можно не носить маску?

Маску надо снять во время обеда, а сразу после него — надеть новую. Принято решение, что во время урока спорта в помещении маски можно снять, но сразу после урока — надеть, причем уже новую. При этом администрацию школ просят по возможности организовать занятия спортом на улице. Занятия с логопедами, которые нельзя провести в маске, сохранят только в детсадах.

Когда надо носить маску?

На переменах и всех остальных уроках, в том числе — на очных уроках музыки. Известно, что пение способствует распространению вируса, поэтому школам предложили найти альтернативу этому опасному занятию.

Впрочем, в помещении занятия спортом и музыкой рекомендуют назначать по минимумум. А вот петь и заниматься спортом на свежем воздухе министр очень советует. Также она рекомендует делать интерактивные паузы на всех уроках с элементами театра и спорта. В масках.

Как использовать маску?

Перед тем как надеть и снять маску, надо помыть с мылом или продезинфицировать руки;

Маска должна полностью закрывать лицо от носа до подбородка и плотно прилегать к лицу;

Снимать маску с лица надо за "ушки", не дотрагиваясь до внутренней поверхности

После снятия многоразовой маски ее нужно положить в пакетик;

Одноразовую тоже положить в пакетик перед тем, как выбросить;

Одноразовые маски больше не использовать, а многоразовые — стирать при температуре не ниже 60 градусов,

Максимальное время для ношения одной маски — 4 часа,

Если маска загрязнилась или увлажнилась — надо ее сменить,

После обеда школьники надевают новые маски по возвращении в класс,

Если надо ненадолго снять маску, то можно ее не менять, но не забыть перед манипуляцией помыть или продезинфицировать руки.

Можно ли учиться из дома?

Возможность "семейного обучения" у родителей есть. Поправки к распоряжению Кабинета министров номер 655 об объявлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) дают возможность до окончания ЧС не подавать в школу справку от врача или психолога о том, что ребенку рекомендовано семейное обучение. Родителям достаточно написать заявление на имя директора, который согласует решение с учредителем школы и даст добро, если домашние условия позволяют ребенку учиться. В этом случае ответственность за освоение содержания образования — на родителях. Содержание программы обучения и ее порядок определяет администрация школы, а оценивают успеваемость педагоги.