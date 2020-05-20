VID предупреждает: многие обязаны срочно подать декларацию за 2019 год

Служба госдоходов (СГД, VID) напоминает: несмотря на тот факт, что подача декларации о доходах за 2019 года чаще носит добровольный характер, довольно большое число налогоплательщиков обязаны сдать отчет до 1 июня или 1 июля 2020 года, а также перевести государству недоплаченную часть налога.

В налоговой службе отмечают, что добровольную декларацию о доходах за 2019 год можно подать в течение трех с лишнем лет, то есть до 16 июня 2023 года, а обязательную — в течение трех месяцев, то есть до 1 июня 2020 года. Отдельная категория налогоплательщиков должна сдать документы до 1 июля 2020 года.

Отдельно стоит отметить, что еще можно подать добровольные декларации за предыдущие три года, то есть за 2016 (до 16 июня 2020 года), 2017 (до 16 июня 2021 года) и 2018 (до 16 июня 2022 года) годы, и возможно получить часть уплаченного подоходного налога, в том числе за оправданные расходы — медицина, обучение, накопительное страхование, отчисления в пенсионные фонды и пожертвования.

По данным VID, декларацию за 2019 года уже успели подать 646 220 жителей, проверено 508 758 или 78,7% от всех поданных документов, выплачено 102,160 млн евро в виде переплаченного налога.