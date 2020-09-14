С уважением. Профессор Юха Хакала о том, как устроена система образования в Финляндии

Юха Хакала – писатель, публицист, философ, преподаватель педагогики в Университете Йювяскюля и ассоциированный профессор Университета Оулу в Финляндии. В центре его внимания образование, его проблемы и креативность, в последние годы в своих исследованиях он обратился к трудовой жизни. Написал несколько книг, посвященных этой теме, в том числе – в 2018 году – о скуке. Изначально работал учителем основной школы, а докторскую диссертацию посвятил особенностям учительского мышления.

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Учитывая, что финская система образования благодаря своему вниманию к ученику и качеству обрела едва ли не мифологический статус и упоминается к месту и не к месту, мы пригласили Юху Хакалу на разговор, чтобы попытаться понять, как лучше учить и учиться.

Эта статья была опубликована в газете "Man riebjas skola" / "Меня достала школа", которую издал проект Satori.lv. Перевод: Рвинс Варде, Александра Рощина, Сергей Тимофеев. Иллюстрации: Ренате Кловиня.

Каковы, на ваш взгляд, главные цели основного образования в наши дни?

Я согласен с уставом основного образования Финляндии, говорящем о человеческом росте и этическом участии в обществе; с тем, как образование выступает за жизнь, неприкосновенность человеческого достоинства, права человека и взаимную толерантность. Важной целью является учить уважению к разным людям, идеям, религиям и культурам. И в то же время закладывать фундамент для мироощущения школьника, расширять кругозор и готовить его к социальному мышлению и поведению. Я верю, что эти цели по-прежнему актуальны.

Это красивый и, полагаю, понятный молодому поколению идеал, но в наши дни идеалы образования отличаются от тех, что существовали в прошлом. В Латвии, например, часть учителей начинала работу еще в СССР. Как успешнее всего интегрировать в современную систему образования учителей разных поколений?

Надо осознать, что на практике демократическое общество без такой интеграции функционировать не может. Школам необходим широкий круг профессионалов, охватывающий несколько поколений, несмотря на то, что сотрудничество между людьми с сильно различающимися, даже противоречивыми и коренящимися в различных структурах мнениями может показаться вызовом.

Как это сделать?

Лично я считаю единственным способом регулярное обучение. А именно когда в системе образования производятся изменения (в действительности же — за пару лет до этого), необходимо реализовать крупномасштабное обучение, охватывающее всех учителей. В результате этого обучения идейные и педагогические основы реформы должны достичь достаточно широких слоев общества. И еще: все должны быть убеждены в необходимости реформы.

На практике, чтобы изменения в структуре школы действительно произошли, требуется ее критическая оценка под надзором самого школьного руководства. Чем мощнее будет интеллектуальное и эмоциональное участие в образовании, тем больше будет развита справедливость и равноправие.

Между моментом, когда разрабатывается политика образования, и моментом, когда она внедряется в практику, может пройти несколько лет. Можно ли сократить этот интервал? Как поддерживать современную систему и что в этом отношении удается Финляндии?

Учебная программа в основных школах Финляндии реформировалась в 1985, 1994, 2004 и 2014 годах. Мы поняли, что в национальном масштабе реформу необходимо проводить раз в 10 лет, что закреплено и в уставе. Думаю, это хороший подход. Если производить изменения чаще, учителям не хватит времени воплотить их в жизнь.

Приведу пример университетов — финская система высшего образования сравнительно неизменная и определенная. Существуют учебные программы с устоявшимися структурами, изменить которые трудно. Когда происходят изменения на рынке труда, системе образования требуется 5–10 лет, чтобы на них отреагировать. Скажем, во время строительной рецессии один из финских университетов остановил инженерную программу с продолжительностью обучения пять лет. Когда рецессия кончилась, в строительной индустрии возник дефицит инженеров — такое решение было очевидной ошибкой. Поэтому все больше времени уделяется разработке мобильных моделей образования, которые можно переносить из одной учебной программы в другую: в результате студент все индивидуальнее строит свое образование. В экстремальном случае в рамках системы образования не будет двух выпускников с одинаковой квалификацией. Фокус в данный момент направлен на гибкость.

Хотя конечным клиентом реформ образования является школьник, в их центре, несомненно, находится учитель. Каким должен быть современный учитель?

Я сказал бы, что учитель обязан создать безопасную, понятную и спокойную учебную среду, где каждый школьник может сконцентрироваться на своих занятиях; учитель должен обладать развитой саморефлексией, эмоциональностью, навыками сотрудничества. Фундаментально важна способность успешно взаимодействовать со школьниками. В новейшем уставе образования Финляндии от 2014 года написано: "Каждый школьник уникален и ценен именно таким, каков он есть. Каждый имеет право стремиться к своему потенциалу — как индивид и член общества. Школьнику необходимо вдохновение и индивидуальная поддержка, ощущение, что к нему прислушиваются, оценивают и заботятся о его благополучии".

Мы больше не можем жить с былыми принципами, наше время требует управления нового типа. Прекрасные возможности открывает взаимное обучение (учиться обучая, peer learning. – Ред.). Понимание, знания и навыки лучше всего формируются в сотрудничестве. Сотрудничество и мышление в коллективе открывают возможности для роста и дальнейшего развития идей.

Хотя в такой модели и существует роль лидера, лидер не единственный, кто может возглавлять процесс: когда иерархия рабочей группы меняется, мы должны быть способны сами организовать свой труд и конструктивно действовать в коллективе, независимо от того, дал ли кто-то указания.

Не противоречит ли это установке, что нам требуется больше лидеров, больше людей, берущих на себя руководство?

Как раз наоборот. Рабочая среда становится все сложнее, растут объемы информации, сокращается отведенное на принятие решений время. На смену традиционным отношениям "руководитель — подчиненный" все чаще приходит коучинг, разделяется и принятие решений. В управлении работой акцентируется понимание, мотивирование причастных, менеджмент благосостояния, социальные навыки и этика.

Возможно ли создать единую программу образования, пригодную для всех школьников? Насколько важен индивидуальный подход?

Нынешняя система основного образования родилась в Финляндии в начале 70-х годов. В ту пору школа создавалась с мыслью обо всех финнах в возрасте от 7 до 15 лет. Но эта система была не способна охватить выраженно талантливых и тех, кому учеба доставляла трудности, — она создавалась под "среднего ученика". Позднее система адаптировалась, пытаясь помочь тем, кто учился медленнее. С этим Финляндия справилась, и это отчасти стало причиной, почему результаты PISA в свое время у финских школьников были так хороши. Но у нас по-прежнему есть проблемы с поддержкой талантливых школьников, на это не хватает ресурсов.

Вопреки всем успехам, в Финляндии много дискуссий о равноправии и в том числе о том, какие таланты необходимо поддерживать. С 70-х годов решением было этакое "среднее" мышление, сконцентрированное на основном потоке. Адаптированные принципы педагогики обеспечивают вовлечение и тех, кому учеба дается труднее или медленнее. Между прочим, именно это обстоятельство — что мы заботимся о более слабых учениках — считается одной из причин того, что в Финляндии результаты PISA теперь ухудшились. И все же — в конечном итоге получилась в целом сравнительно хорошая система. Эта модель направлена против вытеснения школьников из учебного процесса, хотя наряду с прочим Финляндии еще многое предстоит сделать и в этом смысле, особенно по отношению к мальчикам. Я не знаю ни одного современного общества, способного идеально поддерживать обучение каждого индивида.

Важным ключевым словом в школьной системе Финляндии является "креативность". Как формировался этот приоритет? Каковы сегодня главные препятствия на пути к креативности в школах?

В действительности дебаты о креативности финская система образования только что начала исключать из повестки дня. Все это началось в связи с политической ситуацией неполные 10 лет назад, когда правительством управляла правая "Национальная коалиционная партия" (Kansallinen Kokoomus) и финская компания мобильных телефонов Nokia утратила свое место на рынке. У нас, финнов, было ощущение потери своей экономической силы: люди остались без работы, казалось, что мы уже не способны поспевать за развитием технологий. В результате появилось экономически мотивированное желание — быстро найти замену Nokia, некую технологическую инновацию, способную дать финнам работу и выдвинуть Финляндию на передний план сцены технологий. Сегодня политический фокус изменился и идея креативности в школах стала менее значимой. Сейчас правительство возглавляют социал-демократы и речь идет о повышении обязательного школьного возраста до 17–18 лет, что долгое время было целью социал-демократов. Но креативность, разумеется, очень важна.

Откровенно говоря, мысль, что находящаяся у власти политическая сила может так серьезно повлиять на направление образования, довольно тревожна.

Если у общества есть видение, если есть законодательные рамки определения национальных целей образования, то такие изменения в политике образования отражают идейные приоритеты каждого правительства, но не меняют установленные основные ценности. Я сказал бы, что в Финляндии плюралистическое общество с многопартийной системой сумело удержать изменения в этих границах.

Если я правильно понимаю, то и мнение самих школьников через Детский парламент Финляндии учитывается при адаптации процесса образования. Какие выгоды принесла эта стратегия?

Это часть экстремальной финской демократии. Идея, что выслушать надо всех, прекрасна и заслуживает поддержки, но на практике полноценно не функционирует в ситуациях, когда для способности реагировать на изменения необходима скорость и эффективность. В Финляндии выслушиваются мнения многих людей, но другое дело — способность их полноценно учитывать. На мой взгляд, до конца это невозможно. С другой стороны, демократия такого типа дает людям ощущение мира и сознание, что их мнение тоже важно. В реальности же многие ничего не хотят менять.

Каково ваше мнение об отметках и оценке успехов школьников?

В учебном процессе оценка связана с мировоззрением, знаниями, людьми и прогрессом школьника с течением времени. Одновременно систему оценки определяют социальные перемены и этапы развития. То есть оценки отражают идеалы, существующие на тот момент в обществе, демонстрируя принятые нормы и в то же время исключая некоторые голоса. Дебаты по этому вопросу в Европе актуализовались в контексте высшего образования, где выделяется значение образования, основанного на знаниях, ориентированного на работу и длящегося всю жизнь — и для студентов, и для преподавателей.

Одновременно проверочные работы следует рассматривать с позиций школьника. Оценка все же остается важнейшим инструментом слежения за процессом обучения школьника, определяющим и то, что важно изучать, и направление обучения.

Образование формирует не только навыки и знания школьников, но и идентичность, отношение и мнение о мире. Насколько мощным должно быть влияние в этом плане?

Идеальный сценарий образования предлагает индивиду исходные материалы для формирования своего взгляда на мир. И хотя школа важна, переоценивать ее значение не стоит. Следует помнить, что около 70% занятий сегодня проходят вне школы. Иными словами, детей и молодежь непрерывно окружают источники влияния, по силе намного превосходящие школу, — друзья, традиционные и социальные медиа, семья, рабочая среда и т.д. Эти влияния будут только усиливаться, и учителям придется приспосабливаться, как бы неприятно это ни было.

Каковы, на ваш взгляд, крупнейшие вызовы для системы образования в данный момент в Финляндии и Европе?

Возможно, самое худшее — это мощное влияние политических экстремистов и желание переделать систему образования, руководствуясь своими прихотями и забывая об идеалах равенства. Если это произойдет, мы вернемся в эпоху до Французской революции. Кто-то скажет, что это невозможно, но в мире, где есть Дональд Трамп, Brexit и Covid-19, может случиться чуть ли не что угодно. Таково мое мнение, но страха я не испытываю.

В Финляндии школьная система борется с нехваткой ресурсов, особенно в основных школах. Нагрузка на учителей очень велика, работа становится все сложнее. До сих пор учительская работа хорошо оценивалась, и на обучение мы принимали самых талантливых людей каждого поколения — это впечатляет и в международном сравнении. Но за последние пять лет произошли перемены, и молодые люди уже не хотят становиться учителями. Количество заявлений в вузы упало. Причина одна: вознаграждение уже не соответствует вызовам работы.