"Золотой" СПА-комплекс и сокращения сотрудников. Что происходит с бюджетом Резекне?

Резекненская дума готовит увольнения сотрудников муниципальных учреждений, потому что в бюджете не хватает около трех миллионов евро. Основной причиной называют строительство базы отдыха на озере Ковшу, расходы на которое выросли, и теперь проект "подвис". Самоуправлению может грозить процесс финансовой стабилизации под руководством Минфина, ходят разговоры об увольнении руководства города, если оно будет неспособно управлять ситуацией. Портал Delfi попытался разобраться в том, что происходит.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Что случилось?



Резекненское самоуправление оказалось в тяжелом финансовом положении. Для покрытия всех расходов муниципалитету не хватает около трех миллионов евро. Чтобы сэкономить деньги, самоуправление решило сократить количество сотрудников. План по долгосрочному улучшению финансовой ситуации Резекненская дума должна была подать в Министерство финансов еще до Лиго, но срок продлили до начала августа. Министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс ("Объединенный список") сообщил, что будет ждать, когда Минфин оценит план самоуправления — а после этого, возможно, инициирует аудит муниципальных финансов.



Откуда "дыра" в бюджете?



Возле озера Ковшу строится СПА-комплекс с шестью бассейнами и шестью саунами. Изначально стоимость амбициозного проекта "Создание Резекненского рекреационного центра для развития туризма" составляла 12 476 073 евро. Реализация проекта началась три года назад, и за это время смета выросла на три миллиона евро. Таких денег в бюджете нет, поэтому самоуправление обратилось в Госказну. При этом задолженность города приближается к максимуму, поэтому есть риск не получить кредит. Изначально работы по строительству базы отдыха планировалось завершить осенью, а к концу года комплекс должен был быть сдан в эксплуатацию — но уже ясно, что строительство затягивается. К этому моменту построены фундаменты, каркас и кровля, завершена внешняя отделка, сооружены остекленные деревянные конструкции и проведены инженерные сети. Сейчас ведется благоустройство прилегающей территории, построены парковки, пешеходные дорожки, также будут зоны отдыха, скамейки, велостоянки. В планах — строительство гостиницы рядом со СПА-комплексом. В то же время самоуправление Резекне ищет арендатора для СПА-комплекса и инвестора для покупки прилегающей земли и строительства гостиницы.



Чем это грозит?



В интервью Латвийскому радио Спринджукс не смог ответить, есть ли риск, что пострадают основные функции самоуправления, в том числе образование и социальная помощь, однако назвал риск лавинообразным. Если комплекс останется недостроенным, придется отдавать уже полученные на него деньги. В том числе придется вернуть пять миллионов евро Структурному фонду ЕС.



Как реагирует государство?



Спринджукс назвал действия муниципалитета бесхозяйственными и заявил, что необходимо провести. По словам министра, главной задачей самоуправления является обеспечение делегированных ему функций в Законе о самоуправлениях, таких как функционирование школ, социальная помощь, общественный транспорт, безопасность населения и другие. Если все эти функции обеспечены, муниципалитет может инвестировать средства и в другие проекты, но в данном случае инвестиции создали угрозу для выполнения основных функций.

Министерство финансов может начать программу финансовой стабилизации самоуправления. Это значит, что расходы самоуправления некоторое время будут находиться под надзором государства.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В число мер по финансовой стабилизации входят улучшение сборов налогов и других платежей, приватизация объектов самоуправления, возможное объединение нескольких самоуправлений и другие меры.

Когда нужен процесс финансовой стабилизации?



В соответствии с законом "О финансовой стабилизации самоуправления и надзоре о финансовых действиях самоуправления" (Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību), финансовую стабилизацию проводят, если констатирован хотя бы один из этих признаков:



долговые обязательства самоуправления, срок выплаты которых наступает в текущем году, вместе с долговыми обязательствами прошлых лет, срок выплаты которых тоже уже настал, превышает 20% от очередного годового бюджета;

самоуправление не может выплатить свои долги самостоятельно;

долги самоуправления превышают рыночную стоимость его активов.



Если принимается решение о процессе финансовой стабилизации, министр финансов назначает того, кто будет следить за процессом.



Есть ли риск, что Резекненскую думу распустят?



Спринджукс заявил LTV, что роспуск думы из-за того, как она управляет финансами — "очень крайнее решение", которое, возможно, пришлось бы принять, если будут обнаружены незаконные действия или неспособность управлять ситуацией. На данный момент министр "не рискнул бы спекулировать" о том, что "мы увидим в финансовом анализе самоуправления".

В Резекне у власти находится Александр Барташевич, избранный по списку "Согласия", который после конфликта со своей предыдущей партией создал свою новую партию.



Может ли это произойти с другими самоуправлениями?



Контроль над расходами уже проводился в некоторых других самоуправлениях Латвии, в том числе в Адажском, которое когда-то возглавлял нынешний министр охраны среды и регионального развития Спринджукс.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации больших городов Нормунд Аудзишc назвал ситуацию в Резекне нетипичной. По его словам, другим самоуправлениям такое не грозит. "Нет информации, что еще в каком-то самоуправлении наблюдается такая большая нехватка бюджета", — заявил он. По его мнению, если такая проблема обнаруживается, то в последний момент, когда изнутри уже ничего нельзя сделать.

По информации Министерства финансов, таких больших задолженностей и задержек по выплатам, как в Резекне, в других самоуправлениях нет. В то же время из-за роста ставок Euribor многим самоуправлениям придется подтянуть пояса, увререн Спринджукс. По его словам, особенно сильно это ударит по тем самоуправлениям, у которых есть большие займы. Это точно касается прилегающих к Риге самоуправлений, которые строят школы и детские сады. "То, что в прошлом году было вполне подъемным, сейчас увеличилось в четыре раза. У самоуправлений будет год экономии бюджета", — предупредил он.