Межапарк часто называют "аристократом среди рабочего класса". Зажатый с одной стороны хулиганистой Саркандаугавой, а с другой — простоватым Чиекуркалнсом, он всегда выделялся своей обособленностью и респектабельностью.

Эта статья — часть проекта "Криминальная Рига. Правый берег". DELFI рассказывает о криминальном прошлом и настоящем отдельных районов столицы Латвии.

Однако в последние годы район уже дважды появлялся в уголовной хронике в связи с громкими преступлениями. В 2018 году возле Братского кладбища был убит администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус. В апреле 2021 года в Солнечном саду был сожжен автомобиль BMW X5, который использовали во время убийства футбольного агента Романа Беззубова.

Межапарк примерно на 80% состоит из частного сектора. Раньше многоэтажки были только на улицах Кемпес и Эзермалас, но в последние годы началось строительство высоток и на соседних улицах. Тишина, которая долгие годы была визитной карточкой района, осталась только в воспоминаниях старожилов.