Центр Риги — это "хижины и дворцы", причем часто — совсем рядом, буквально по соседству. Это и суета никогда не спящей улицы Меркеля, и мрачные подворотни Брасы, и очарование Верманского сада. В центре Риги происходили громкие убийства и взрывы, здесь же в кафе и ресторанах собирались на "сходки" бандиты, а в отелях развлекались иностранцы с местными "жрицами любви". Какой была криминальная история Центра Риги, и что там происходит сейчас?



"Я пришел в 2013 году, и до сегодняшнего дня не могу вспомнить никаких громких дел. До этого на нашей территории горел президентский замок, в 2009-м году были погромы, — рассказывает начальник участка полиции Centrs Александр Петров. — Если брать статистику по всей Риге, то центр — один самых спокойных. Может, сказывается, что территория не такая большая, и тут нет спальных районов. Здесь безопасно".

Эта статья — часть проекта "Криминальная Рига. Правый берег". DELFI рассказывает о криминальном прошлом и настоящем отдельных районов столицы Латвии.

Но так было не всегда. В восьмидесятых милиция часто сталкивалась со случаями мошенничества или хулиганства, а также карманными кражами и ограблениями. Участок милиции Кировского (впоследствии — Центрального) района находился на улице Матиса — там же, где и сегодня. Лига Цируле, бывший начальник Управления по борьбе с организованной преступностью, попала в отдел милиции Кировского района Риги в 1980-м году, сразу после окончания университета.

"Сначала я занималась так называемыми "темными делами", но постепенно мне стали доверять более серьезные дела с людьми, — вспоминает она. — Следственный отдел расследовал спекуляции, карманные кражи, ограбления, мошенничества, нанесение телесных повреждений и т.д. Мошенники, например, брали деньги вперед, обещали вернуться с товаром и убегали. Для такой схемы отлично подходило здание на улице Бривибас, 21 (ранее — улица Ленина), где из одного подъезда можно было перейти в другой, а затем незаметно исчезнуть".