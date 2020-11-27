Несмотря на то, что заведение под названием "Театральный бар" (Teātra bārs) находится на улице Лачплеша и сегодня, оно уже не обладает статусом культового места, как раньше. Предприниматель Давис Аушкапс открыл бар в 2004 году, а продал – в 2016-м. 12 лет он жил яркой ночной жизнью и хранил секреты своих именитых посетителей.

Семья Дависа Аушкапса тесно связана с театром и искусством в целом, и он сам со временем начал строить карьеру в этой сфере, став режиссером. В нем уживается творческая личность и бизнесмен, и Teātra bārs на данный момент является самым долгоиграющим его проектом. Портал DELFI побеседовал с Аушкапсом о том, чем жило это заведение и почему он принял решение его продать.

Место с историей и душой

"Это было одно из ярчайших событий в моей жизни", – говорит основатель "Театрального бара". Он хорошо помнит день, когда нашел помещение: шел по улице, встретил старого знакомого, тот пригласил его выпить в принадлежащем ему заведении на Лачплеша, 26. Аушкапс увидел светло-зеленые стены, шаткие деревянные столики, витые стулья… Друг признался, что дела у его полуподвального бара идут отвратительно, оборот – около 50 латов в день, и сказал: бери, я тебе дешево отдам, бери все, что видишь! Это предложение было созвучно с мечтой Аушкапса о своем баре. "Наскреб деньги, это было "надцать" тысяч долларов. У меня был бизнес по организации мероприятий. И на следующий день я уже стал владельцем кафе".