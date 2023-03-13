Рита продает книги в группах на Facebook. Она начала это делать ради денег и продала уже больше 50 книг, даже выработала свою "стратегию". После смерти мамы Лига искала, куда деть более 300 книг – изданные в советское время огромным тиражом, они не интересовали ни библиотеки, ни пансионаты. Пришлось сдавать в макулатуру – но и тут все не так просто.

В Латвийской национальной библиотеке признают – вряд ли на полке бабушки и дедушки остались экземпляры, которые заинтересуют библиотеку. Но вариантов, куда деть старые книги все же немало.

Рассказываем, как это работает: какими печатными изданиями интересуются библиотеки; что делать со свежими, но уже прочитанными книгами; куда деть содержимое полок, если вы решились освободить пространство.

Библиотеки

Старые книги

Библиотека принимает заранее согласованные пожертвования, которые считаются благотворительностью, но на полках наших бабушек и дедушек, вероятно, не так много книг, которые представляют интерес для Латвийской национальной библиотеки, рассказывает ее представительница Айвия Эверте-Поле.

Жители, которые хотят отдать в библиотеку книги, в основном приносят издания советских времен – но в то время книги выпускали очень большими тиражами, таких копий много и в ЛНБ этот отдел уже полностью укомплектован.