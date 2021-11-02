От Латвии на премию Американской киноакадемии Oscar в этом году выдвинули фильм "Яма", в котором главную роль латышского мальчика Маркуса сыграл ученик Рижской средней школы "Ринужи" Дамир Онацкис. Как пояснила режиссер картины Даце Пуце, она искала лучшего мальчика в государстве и нашла. То, что он русский, исправили, придумав Дамиру алиби. Портал Delfi поговорил с юным актером, режиссером, а заодно расспросил опытного латвийского специалиста по подбору актеров Ивету Дортане, как дети попадают в кино. В том числе в голливудское.

Их пытаются упаковать в коробку. Им могут всыпать розгами по филейным местам — не больно, но убедительно. Могут часами обливать из шланга в ночи. Или высокохудожественно "порвать" глотку… Играть детскую роль в кино зачастую не менее сложно, чем взрослую. Но детям свойственно играть. Попасть в объектив латвийского или зарубежного кино, которое приезжают снимать на местной натуре, возможностей довольно много, но карьеру делают лишь самые талантливые и упорные…

Актерская карьера Дамира, мальчишки из простой вецмилгрависской семьи, началась еще с первых классов. Помимо страстного увлечения футболом, в который он играет с трех лет, Дамир пел в хоре своей школы "Ринужи". Аккомпаниатор хора посоветовала двух проникновенно поющих мальчиков для спектакля Владислава Наставшева "Медея" в Рижском русском театре. По сюжету Дамир и его одноклассник Андрей исполняли роли сыновей Медеи (ее играла Гуна Зариня), дочери царя Колхиды, которая, полюбив предводителя аргонавтов Ясона (Андрис Кейшс), помогла ему добыть Золотое руно и бежала с ним... (Полностью этот спектакль можно посмотреть в записи teatr.zip - ЗДЕСЬ.)

Непривычно высоким для него голосом Дамир исполнял довольно сложные и совсем недетские еврипидовские строки в переводе Иосифа Бродского. Над текстами пришлось поработать основательно, но, как рассказывает мама Марина, с малых лет был невероятно самостоятельным.

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