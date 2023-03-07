Почти Ла Скала. В Риге и недорого - где и когда можно увидеть мировые шедевры оперы и балета

Желание донести до масс высшее из так называемых высоких искусств не ново. 113 лет назад, в январе 1910 года, Метрополитен-опера в Нью-Йорке начала транслировать по радио отрывки из опер "Тоска" и "Паяцы" с легендарным тенором Энрико Карузо через реку Гудзон в Нью-Джерси. По мере развития технологий все ведущие труппы лирических театров стремились охватить как можно более широкую аудиторию - радио и телевизионные трансляции, видеозаписи на DVD и Blu-Ray, а в последние годы - трансляции в кинотеатрах.

Чем хороши опера или балет в кино? Даже на самых лучших местах в лучших залах мира вы не увидите многих деталей, доступных зрителю в кинозале, благодаря высококачественной съемке и монтажу. Да, эффект присутствия, может, и не так силен, но и стоимость билетов в разы ниже, чем на постановки в Милане или Лондоне, и впечатления, поверьте, не хуже. Отличный шанс прикоснуться к великому.

Уже несколько лет эта цифровая революция доступна и в Латвии. Рассказываем, какие оперы и балетные спектакли можно увидеть в рижских кинотеатрах в ближайшие месяцы.

17 марта - Королевская опера, Севильский цирюльник

Когда Розина влюбляется в таинственного молодого жениха Линдоро, ей приходится использовать всю свою хитрость и небольшую помощь местного парикмахера, чтобы перехитрить расчетливого опекуна доктора Бартоло. Вас ждут душераздирающие серенады, нелепые переодевания и сказочный конец.

Комическая опера Джоаккино Россини — от вступительного номера цирюльника "Largo al factotum" с криком "Фигаро!" до дерзкой арии Розины "Una voce poco fa" — невероятно увлекательна. Рафаэль Пайаре дебютирует в Королевской опере и вместе с Кристофером Уиллисом управляет актерским составом, в который входят Анджей Филончик, Айгуль Ахметшина, Лоуренс Браунли, Кону Ким и Брин Терфель.