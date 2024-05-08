Многие родители, ученики и сотрудники школ находятся в нервном ожидании — не решит ли муниципалитет внезапно закрыть их школу. Созданная министерством и муниципалитетом неопределенность стимулирует распространение слухов, из-за которых встревоженные родители все чаще задумываются о плане "Б", — выборе заведения, где можно обеспечить образование для потомства. Рига также находится в процессе разработки нового плана реорганизации школьной сети.
Многие родители, ученики и сотрудники школ находятся в нервном ожидании — не решит ли муниципалитет внезапно закрыть их школу. Созданная министерством и муниципалитетом неопределенность стимулирует распространение слухов, из-за которых встревоженные родители все чаще задумываются о плане "Б", — выборе заведения, где можно обеспечить образование для потомства. Рига также находится в процессе разработки нового плана реорганизации школьной сети.
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