Foto: Screenshot from Putin inauguration Youtube translation

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин в пятый раз стал президентом РФ. В этот раз помпезная церемония вступления в должность российского диктатора прошла почти как венчание на царство. После светских формальностей — принесения присяги, инаугурационной речи и парада кремлевского полка Путин получил благословение от патриарха РПЦ.

"Ваше высокоп... ваше превосходительство! — С этих слов начал свое обращение к Путину патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев). — Дорогой Владимир Владимирович, уважаемый всеми, на... нашей страной, в день когда вы вновь призываетесь занять самый высокий пост в нашей стране, стать президентом России, мы крепко молимся за вас". Путин посмотрел на патриарха строго и испытующе. Казалось, что оговорки и неуверенный тон главы РПЦ вызывали в нем сомнение, — действительно ли тот так крепко молится, как говорит?

Благословение патриарха РПЦ стало завершающим аккордом двухчасовой церемонии вступления Путина в должность президента РФ, прошедшей во вторник в Кремле. В этот раз церемония, повторяющаяся вот уже пятый раз подряд с 2000 года года с участием одних и тех же персонажей, завершила собой самую нелегитимную избирательную процедуру в новейшей российской истории.

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