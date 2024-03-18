17 марта российская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала результаты голосования выборах президента РФ в Латвии. Владимир Путин набрал почти 71% голосов. Можно ли доверять этим результатам? И если да - то о чем они говорят?

Согласно данным российского ЦИК, на двух избирательных участках, созданных российским посольством в Риге с 8 утра до 8 часов вечера 17 марта проголосовали всего 929 человек. За Путина было подано 656 голосов (70,62%). За Владислава Даванкова - 148 голосов (15,9%). Кандидат от КПРФ Николай Харитонов получил 21 голос (2,2%), кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий - 4 голоса (0,43%). Недействительных (испорченных) бюллетеней оказалось ровно 100 (10,76%).

Напомним, что к 12 часам на участки пришли российские политэмигранты, которые приняли участие в акции “Полдень против Путина”. Участники акции портили бюллетени или голосовали за других кандидатов, кроме Путина. Таким образом, можно считать, что до избирательного участка дошли 273 участника акции “Полдень против Путина”.

Сколько россиян пришли на выборы в Риге?

Российский ЦИК не дает информации по явке на латвийских участках, поэтому Delfi попытался оценить ее на основе публично доступной информации.

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