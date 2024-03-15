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Сегодня, 15 марта, начнется голосование на выборах президента России. Как ранее писал Delfi, выборами в прямом смысле слова эта процедура не является. Латвия, Литва и Эстония не намерены признавать ее результаты. Латвия не может отказать российским гражданам, проживающим на ее территории, в праве принять в этой процедуре участие. Однако, полиция намерена проверять у всех россиян, которые придут голосовать к посольству документы на право пребывания в стране и пресекать попытки пророссийской агитации. Российские политэмигранты в Риге намерены присоединиться ко всероссийской оппозиционной акции "Полдень против Путина" и проголосовать против его кандидатуры 17 марта в 12:00. Delfi поговорил с некоторыми из них о смысле этой акции и их личных мотивах принять в ней участие, и об опасениях, которые они испытывают.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере 14 марта заявила, что участие в голосовании в российском посольстве не является нарушением закона и не наказуемо. Участие российских граждан в выборах, по ее словам, не означает поддержку путинского режима. Ранее министр приравнивала участие в выборах с поддержкой захватнической войны России в Украине.
В этот раз президентские выборы по российскому закону продолжатся три дня — с 15 по 17 марта. Отметим, что на всех прошедших ранее выборах президента России, проживающие в странах Балтии россияне отдавали большинство голосов за Владимира Путина. Но в этот раз ситуация может измениться.

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