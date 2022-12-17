ВИДЕО. Проект "Гражданин поэт" продолжится. В Риге нашли замену Ефремову, стихи — Быкова

Сатирический проект, в котором поэт Дмитрий Быков (позже Орлуша) писали стихи на политическую злобу дня, а Михаил Ефремов исполнял, был похоронен летом 2020 года — гражданин Артист сел в тюрьму. Как рассказал порталу Delfi продюсер проекта медиаменеджер Андрей Васильев, принято решение о возрождении шоу. За исполнение стихов взялся покинувший Россию артист Артур Смольянинов, с которым Васильев встретился в Риге. Ефремов одобрил, как смог. Быков написал первую главу на мотив песни "Темная ночь". Про блэкаут в Украине. Предлагаем оценить премьеру Смольянинова.

Проект "Гражданин поэт" Васильев запустил 11 лет назад, покинув медийный бизнес. В авторы позвал своего ученика со времен "Московского комсомольца" Дмитрия Быкова. На главную и единственную роль — друга Михаила Ефремова, с которым познакомился при совместных съемках фильма Инны Туманян "Когда я стану великаном" (1978).

В то время как раз наметилась рокировка (бывшего тогда президентом) Медведева с (бывшим тогда премьером) Путиным — они и стали главными героями памфлетов, которые Быков писал на злобу дня, а Михаил Ефремов исполнял в образах русских классиков. Начинался проект как еженедельный ньюзикл на телеканале "Дождь", пока генедиректор медиа Наталья Синдеева не приняла решение отказать соавторам в эфире. По ее мнению, очередной эпизод под названием "Тандем в России больше, чем тандем" мог оскорбить президента Дмитрия Медведева "не как политика, а как человека".

Впрочем, отлучение от эфира приговором для "Гражданина поэта" не стал — к тому времени проект уже набрал собственную мощь и успешно перебрался на альтернативные платформы. Путин и Медведев тогда, если и оскорбились содержанием, то не те еще были времена. Тем более, что иностранный след в бэкграунде гражданинов не прослеживался. А Ефремов тогда был кумиром ветеранов, как проникновенный ведущий передачи "Жди меня" на Первом канале.

С "антисоветскими" концертами по мотивам "Гражданина поэта" и его сиквела "Господина хорошего" (тут Быкова сменил еще один старый знакомый Васильева — поэт Андрей Орлов, Орлуша) арт-команда много лет разъезжала по городам и весям на родине и за рубежом, периодически устраивая пышные и прибыльные похороны, но вскоре возрождаясь из пепла по заявкам зрителей.

Докатались до пандемии. Записав для Youtube несколько сюжетов на тему "Господин заразный" (в том числе — "Смерть Путина" по Джеку Лондону — о том, что "свои не бросают своих, если свои при бабках"), заработали за две недели пять миллионов просмотров. После чего, по словам Васильева, вместе с Орлушей они решили "уйти на подъеме". Оба отправились за границу. А вскоре в Москве джип с Ефремовым в состоянии алкогольного и наркотического опьянения пересек двойную сплошную и врезался в фургон курьера интернет-магазина.

Сегодня Михаил Ефремов отбывает наказание 7,5 лет в колонии Белгородской области. Сообщает, что там сделано все для исправления. В том числе "прекрасная библиотека", где он изучает Ветхий завет. Также Ефремов играет в КВН, снимает с заключенными фильмы и участвует в производственном процессе — "вставляет замочки", параллельно "мысля и развиваясь".

Тем временем Андрей Васильев ведет в Юрмале проект Екатерины Ланской "Философия на воде" — диспуты на актуальные темы с известными людьми. Среди его собеседников были философы Арнис Ритупс и Улдис Тиронс, писатель Дмитрий Глуховский, потомок княжеского рода Михаил Голицын. Встреча с покинувшим Россию и временно оказавшемся в Риге актером Артуром Смольяниновым вдохновила Васильева продолжить злободневный проект.