Чем заняться в выходные: дива и маэстро, гигантские граффити и свидание в темноте

В грядущие выходные у вас есть редкая возможность услышать оперную диву Элину Гаранчу в сопровождении Раймонда Паулса. Поклонников активного отдыха приглашает фестиваль Ghetto Games, а любителей цветов ждут на выставке лилейников. И это далеко не все.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Концерт Элины Гаранчи и Раймонда Паулса

Foto: Kristaps Kalns

23 и 24 июля в Латвийском национальном театре состоится концерт всемирно известной латвийской меццо-сопрано Элины Гаранчи и композитора Раймонда Паулса "Если б не было тебя…" (Ja Tevis nebūtu…). Не пропустите, оперная дива теперь крайне редко выступает на родине.

Билеты в кассах Biļešu Paradīze.

Блошиный рынок в Спикери

Foto: DELFI

24 июля по традиции состоится блошиный рынок "Rīgas krāmu tirdziņš" в квартале Спикери, где любой желающий сможет найти себе что-то по вкусу - изделия ручной работы, старинные и раритетные предметы, книги, пластинки, одежду и множество других необычных, а порой странных вещей.

Подробнее - здесь.

"Pilsētas Maņas" в Kaņepes Kultūras centrs

Foto: Linda Gabarajeva

24 июля начинается серия мероприятий Pilsētas Maņas, где художники Эд Шутенс, Рейнис Лодзиньш и Эрнест Уилсонс будут изучать город сквозь призму искусства.

Подробнее о мероприятиях и проекте - здесь.

Праздник города в Валмиере

Foto: Publicitātes foto

С 24 по 26 июля Валмиера празднует день рождения - 737 лет. В городе состоятся праздничные концерты на любой вкус, спортивные, творческие и познавательные занятия для маленьких и взрослых посетителей праздника, а также ярмарка изделий ремесленников.

Программа мероприятий - здесь.

Фестиваль уличной культуры Ghetto Games

Foto: Publicitātes foto

С 23 по 25 июля в Вентспилсе проходит фестиваль уличной культуры и спорта Ghetto Games Ventspilī 2021, который соберет профессионалов и почитателей экстремальных видов спорта из стран Балтии.

С полной программой можно ознакомиться здесь.

Выставка Хильды Вики

Foto: Hilda Vīka, Greizsirdība, 1935.

С 19 июля по 27 августа в художественной галерее Jēkabs открыта выставка работ выдающейся художницы Хильды Вики (1897-1963). Представленные на выставке акварели и живопись созданы в период с 1935 по 1961 год.

Подробная информация - на сайте галереи.

Концерт Нильса Петтера Молвера

Foto: Publicitātes foto

24 июля в концертном зале Latvija в Вентспилсе выступит легендарный норвежский трубач Нильс Петтер Мольвер, один из основоположников стиля future jazz.

Билеты и подробная информация - здесь.

Выставка лилейников в Латвийском Национальном музее природы

Foto: Shutterstock

На выставке с 22 по 24 июля посетители ежедневно смогут увидеть свежие, только что распустившиеся срезанные цветы. Продолжительность жизни цветков лилейника очень короткая. Они цветут не более 24 часов и каждый день в течение двух месяцев раскрываются новые цветы.

Музыкальные экскурсии, свидания в темноте и другие события

Foto: Publicitātes foto

С 23 июля в Лиепае начнется проект "Стрит-арт портреты на улицах Лиепаи", где граффити-художник мирового уровня OZMO из Италии будет создавать роспись на стене дома площадью более 150 м2. Здание украсит символическое изображение моря, ветра и города.

Лиепайский концертный зал "Lielais dzintars" приглашает всех желающих познакомиться с одним из ярчайших образцов современной латвийской архитектуры в сопровождении гида.

Рижский "Музей в темноте" предлагает забронировать "свидание в темноте" - уникальный опыт для пар, которые хотят испытать новые ощущения и прикоснуться к миру, в котором живут незрячие люди. Свидание проходит в сопровождении незрячего гида и незрячих официантов.

Кинотеатр "KSuns" вновь открыт для зрителей. Теперь у любителей кино есть возможность посмотреть на большом экране американское и европейское кино.

В рамках проекта "Рижское лето 2021" с 24 июля по 1 августа начнется познавательная игра Riga Game. Карту игры можно получить в книжных магазинах Jānis Roze. Полная программа "Рижского лета 2021" доступна здесь.