Депутаты Сейма Латвии призывают президента и парламент Франции рассмотреть вопрос о запрете российским и белорусским спортсменам приезд во Францию для участия в Олимпийских играх, которые пройдут летом этого года.

Депутаты Сейма направили письмо президенту Франции и парламенту Франции с призывом рассмотреть возможность запрета спортсменам из России и Беларуси въезд и пребывание во Франции.

Призыв инициировал подкомитет по спорту Сейма, его подписали 80 парламентариев, сообщает пресс-служба Сейма.

Письмо депутатов Сейма адресовано президенту Франции Эммануэлю Макрону, членам Национального собрания Республики и Сенату.

"Ситуация сложная, но мы должны четко продолжать выражать свою позицию против решения МОК допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде в Париже в качестве нейтральных спортсменов. Это недопустимо, поэтому следует искать все возможные способы, чтобы не допустить въезд и участие россиян и белорусов на Играх в Париже", - подчеркнул председатель подкомитета по спорту Давис Мартиньш Даугавиетис.

По мнению депутатов Сейма, "заявление Международного олимпийского комитета безответственно и неприемлемо", поэтому они призывает Францию ​​оценить возможность и принять необходимые меры, чтобы спортсмены из РФ и РБ не участвовали в Олимпийских и Паралимпийских играх.

"В доктрине внешней политики России одним из направлений распространения ее ценностей является так называемая "мягкая сила" в построении отношений с зарубежными странами, и спорт - одно из ее применений. Россия использует присутствие "нейтральных" спортсменов на международных соревнованиях в своей национальной пропаганде", - отмечают депутаты парламента.

Ранее несколько латвийских спортсменов (в том числе и чемпионы ОИ-2022 по баскетболу 3х3) заявили, что будут бойкотировать Олимпиаду-2024, если на нее допустят Россию и Беларусь.

В Сейме допускают, что если МОК не изменит своего решения, подобных заявлений можно будет ожидать и от спортсменов из других стран Европы.

В настоящее время 11 спортсменов квалифицировались на Олимпийские игры как нейтральные спортсмены: восемь - из России, трое - из Беларуси.

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