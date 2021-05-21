Калвитис надеется в четверг увидеть зрителей на трибунах, билеты на хоккей будут стоить от 100 евро

Президент Латвийской федерации хоккея (ЛХФ) Айгар Калвитис, комментируя поручение Сейма разработать план допуска зрителей на матчи чемпионата мира по хоккею, выразил надежду, что болельщики смогут присутствовать на трибунах со следующего четверга. Об этом Калвитис сообщил в пятницу Латвийскому радио.

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В настоящее время неизвестно, когда болельщики смогут начать посещать хоккейные матчи. Калвитис прогнозирует, что правительство может приступить к работе в следующий понедельник. Во вторник и среду сборная Латвии на турнире не играет, напомнил Калвитис.

"Я с большой надеждой жду, что начиная с четверга, болельщики смогут присутствовать на матчах чемпионата мира", — сказал Калвитис.

Глава ЛХФ не думает, что в Латвию в ближайшее время смогут приехать болельщики из других стран. По словам Калвитиса, аудиторию, по крайней мере, на начальном этапе, будут формировать люди, которые уже находятся в Латвии, независимо от их гражданства.

"Что касается решающих стадий турнира, — четвертьфиналов, полуфиналов, — конечно, тогда мы сможем планировать поездки для болельщиков из других стран", — заявил Калвитис.

Модель, разработанная Латвийской федерацией хоккей, предусматривает, что на трибунах Arēna Rīga смогут присутствовать порядка 2600 болельщиков, а на матчах, которые будут проходить в Олимпийском спортивном центре, смогут присутствовать около 1050 человек. Зрители должны будут сидеть с защитными масками на лицах, они не смогут без надобности передвигаться по арене, а еда и напитки во время матчей в аренах продаваться не будут.

"Теперь вопрос заключается о том, как связать количество доступных билетов с данными о здоровье каждого зрителя. Вероятно, это будет самая сложная задача, которую нам придется решать с правительством в ближайшие дни", — сказал Калвитис.

Калвитис привел в пример проверки на Covid-19, которые можно пройти в медицинских учреждениях и аэропортах. По его словам, владельцев билетов могут "привязать" к данным лабораторий, а Министерство здравоохранения в этом случае должно будет принимать решение о допуске того или иного зрителя на матчи в зависимости от того, каким будет тест на антитела.

Цены билетов на матчи чемпионата мира, по словам Калвитиса, будут варьироваться от 100 до 150 евро. "Билеты на всех чемпионатах мира стоят почти одинаково. Они варьируются в пределах от 100 до 150 евро. Так было в Германии, Дании и Братиславе [столице Словакии]. Сильно они не изменятся", — сказал Калвитис.

В четверг, комментируя вчерашнее решение Сейма Латвийскому телевидению, Калвитис заявил, что организаторы чемпионата мира по хоккею могли бы успешно контролировать продажу билетов людям с отрицательными тестами на Covid-19, однако надежного механизма, позволяющего убедиться, что покупатель билетов действительно переболел коронавирусом или был вакцинирован от него, пока не существует.

Калвитис отметил, что организаторы чемпионата не имеют права и возможности проверять историю болезни каждого зрителя — это может сделать только врач. Организовать тест для потенциального покупателя в момент покупки билета не представляется возможным, поэтому для проверки безопасности зрителя организаторам оставалось только проверить тест, проведенный не позднее, чем за 48 часов до матча.

Глава ЛХФ допустил, что в случае положительного решения политиков в вопросе о допуске болельщиков на трибуны билеты на хоккейные матчи быстро поступят в продажу и будут продаваться круглосуточно.

По мнению президента ЛХФ, чемпионат должен проходить со зрителями. Он повторил, что ЛХФ разработала план, в котором изложены конкретные шаги для проведения чемпионата со зрителями. Калвитис еще раз напомнил, что он призывал допустить зрителей на трибуны, потому за последнее время "люди научились жить с Covid-19" и чемпионат мира это наглядно бы показал.

Калвитис отметил, что многие страны пытаются жить с Covid-19, допуская все более широкий спектр публичных мероприятий. По его словам, вопрос о допуске зрителей на матчи чемпионата мира по хоккею — это "вопрос смелости" для латвийских политиков. "Это мужество необходимо проявить", — считает он.

Как уже сообщалось, 20 мая, после долгих дебатов, Сейм поручил правительству разработать процедуры, позволяющие тем, кто вакцинирован против Covid-19, и тем, кто недавно переболел этой болезнью, посещать матчи чемпионата мира по хоккею в Риге.

Это значит, что теперь решение о допуске зрителей на трибуны будет полностью зависеть от правительства. Решение с большой долей вероятности будет принято на следующем заседании Кабмина.