В МИД РФ назвали снятие флага России в Риге неприкрытым неуважением

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение властей Риги убрать российский флаг на чемпионате мира по хоккею. Вместо российского триколора в центре Риги, где установлены национальные флаги стран-участниц турнира, появился флаг Олимпийского комитета России.

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"Прежде всего, это — неприкрытое неуважение к государственной символике России. В этой связи предприняли соответствующие демарши в Москве и в Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений", - сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, Латвия стремится закрепиться в числе недружественных России государств: "К сожалению, эти недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка".

"Попытки объяснить их ссылками на действия муниципальных чиновников неубедительны. Ссылки на решения международных спортивных структур о неиспользовании на чемпионате мира флага России откровенно жалки — такие ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий. Об этом, кстати, говорили публично и сами представители Риги, обосновывая свое решение о размещении российского флага на улицах города. Похоже, что наши латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это осознанный выбор латвийской стороны, будем делать выводы", — подчеркнула Захарова.

24 мая мэр Риги Мартиньш Саткис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили на стенде в центре Риги государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый, который был официальным в 1991-1995 годах, а сейчас используется оппозицией.

В тот же день Международная федерация хоккея (IIHF) отправила письмо Стакису по поводу ситуации с заменой белорусского флага на чемпионате мира. В ответ рижский мэр сообщил, что со стенда принято решение также убрать флаг IIHF.

В России критикуют решение рижских властей убрать государственные флаги России и Беларуси с городских улиц во время проведения чемпионата мира по хоккею. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал такой поступок "скотством" и жестко прошелся по председателю Рижской думы.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов так прокомментировал решение мэра Риги Мартиньша Стакиса снять флаги IIHF: "Это полный беспредел и бесконтрольщина. Все, что прописано в регламенте, должно соблюдаться. Происходит какая-то самодеятельность. Этим вопросом должен заняться оргкомитет. И если в регламенте прописано, что можно снимать флаг, то это одно дело. А если нет, то за данный поступок нужно нести наказание".