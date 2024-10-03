"Блошиные рынки? И кто на них только ходит?" - подумаете вы. Но, как ни странно, на барахолках можно встретить огромное количество совершенно разных людей. Часть из них приходит просто полюбопытствовать, но многие совершенно точно знают, чего хотят. Кто-то приезжает сюда пополнить коллекцию; кто-то - найти любимую книжку или игрушку из детства; кто-то - в попытке обрести винтажный предмет декора для дома или себя любимого; а кто-то - в поисках детали к уже давно устаревшему прибору, который очень хочется восстановить.

Блошиный рынок - тип уличного рынка, на котором продаются старые, бывшие в употреблении товары. Также здесь можно найти антикварные вещи, предметы старины и коллекционирования и т.д. Товары, как правило, не слишком дорогие, но их стоимость может сильно различаться в зависимости от места и способа изготовления, популярности вещи в данное время и размеров блошиного рынка.

Самый простой способ увидеть блошиный рынок, не выезжая из Риги - это доехать до Агенскалнского рынка, где круглогодично по воскресеньям с 08:00 до 15:00 работает барахолка KRĀMINIEKS. Но барахолка на Агенскалнском рынке - будем честны, довольно маленькая и выбор на ней скуден.

Еще одна возможность побывать на блошке не выезжая за пределы Риги - добраться до Бикирниеки, где несколько раз в год Латвийский клуб ретро-автомобилей организует Дни коллекционеров и реставраторов антиквариата. В этом году сезон в Бикирниеки уже завершился, последний блошиный рынок был 31 августа-1 сентября.

Регулярные встречи коллекционеров проводятся в Риге каждое второе воскресенье месяца на стадионе "Даугава".

Но есть еще, как минимум, пара блошиных рынков в Латвии, которые стоят того, чтобы на них побывать.

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