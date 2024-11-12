Приближаются государственные праздники, а это значит, что мы сможем подольше отдохнуть. Лучше всего провести этот праздник в патриотическом настроении, знакомясь с Латвией и ее историей. Поэтому мы собрали несколько идей, как интересно провести праздник в Риге и близлежащих городах — от фестиваля огней Staro Rīga, который вновь украсит столицу после многолетнего перерыва, до красивого светового шоу в Турайдском замке и захватывающего фейерверка в Огре, оформленного в цветах Латвии.

С 16 по 18 ноября совершите путешествие сквозь века в Турайдском замке с помощью света, звуков и лазеров. Турайда находится примерно в 50 километрах от Риги.

Оказывается, в этом году Турайдский каменный замок празднует свой 810-й день рождения. С наступлением темноты окрестности Турайды будут богаты событиями, сообщает Турайдский музей-заповедник. Каждый день с 5 до 8 часов вечера стены древнего замка будут подсвечиваться, создавая ощущение, что ливский правитель Каупо, епископ Альберт, Майя — Турайдская роза — и Отец дайн Кришьянис Баронс, возможно, прямо сейчас находятся среди нас.

Во время мероприятия можно будет посетить выставки "Ливы Гауйи в истории культуры Латвии" и "История строительства Турайдского замка". Вход осуществляется по билету Турайдского музея-заповедника, а жители Сигулды, имеющие удостоверение личности Сигулдского самоуправления, получат 20-процентную скидку.

Если вы планируете поездку в Турайду, грех не посмотреть на красивую латвийскую природу осенью. Вы можете отправиться в семейный шестикилометровый поход по оврагам и пещерам Турайды. Правда, для этого маршрута вам следует "экипироваться" соответствующей обувью.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !