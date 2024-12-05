В декабре каждую пятницу, субботу и воскресенье дворец Дурбе в Тукумсе окружают сказочные персонажи и рождественская атмосфера. Во внутреннем дворе замка установлено несколько световых инсталляций, призванных создать у посетителей ощущение, что они попали в настоящую сказку.

Сандис Моховиковс, организатор мероприятия, говорит: "Я хотел чего-то другого - того, чего не было. Световые тропы уже были повсюду, но это мероприятие отличается тем, что здесь нет акцента на световые тропы, а есть акцент на содержание - концерты, гномы, светлячок, конечно же, пряничная мастерская, так что это не просто прогулка, а целый пакет с несколькими видами деятельности".