Уникальные туристические места есть по всему миру. Но многие из них, к сожалению, исчезают по разным причинам. Мы часто можем встретить в интернете истории об удивительных природных или культурных объектах, которые вот-вот исчезнут с лица земли, поэтому, если вам очень хочется их увидеть — стоит поторопиться. Предлагаем вам посмотреть на шесть красивейших туристических объектов, которые уже стали не более чем воспоминанием из-за стихийных бедствий, войн или по какой-либо другой причине.

Туннельное дерево Уавона

В 1881 году двум мужчинам, братьям Скрибнерам, заплатили 75 долларов за то, чтобы они прорубили туннель в секвойе в Национальном парке Йосемити в Калифорнии, США. Это было сделано для того, чтобы привлечь путешественников и развивать автомобильный туризм. Конечно, дерево Уавона быстро завоевало популярность. Знаменитый туннель имел ширину 2,1 метра, высоту 2,7 метра и ширину у основания 7,9 метра.

К сожалению, зимой 1969 года дерево рухнуло. Причиной обрушения стал сильный снегопад, влажная почва и, конечно, вырезанный в стволе туннель, из-за которого дерево было сильно наклонено. Когда дерево Уавона упало, ему было около 2100 лет, оно имело высоту 71,3 метра и диаметр 7,9 метра. После разрушительного шторма руководство национального парка стало обсуждать, что делать с деревом. В результате по экологическим причинам его оставили там же, где оно упало, ведь столь массивный ствол вполне способен создать собственную мини-экосистему для насекомых, мелких животных и множества растений. Теперь возле упавшего дерева установлена табличка "Павшее дерево-тоннель" (англ. Fallen Tunnel Tree). Это место до сих пор привлекает множество туристов.

Лазурное окно

Лазурное окно — 28-метровая известняковая скала в форме арки, стоявшая на западе острова Гоцо (Мальта), в Средиземном море, рядом с лагуной Аура и Лазурной бухтой. История образования арки началась около 500 лет назад, когда под воздействием сильных морских волн в скале начала образовываться впадина, которая со временем превратилась в пещеру, а позже — в арку. Конечно, появление арки в большей степени связано с эрозией. Этот сказочно красивый природный объект был одной из главных туристических достопримечательностей Мальты в XX веке и в начале XXI века. Со временем арка была включена в Особую охраняемую зону, а в 1998 году — в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО.