Как я побывала в Черногории и... влюбилась

В Черногорию нужно ехать, когда кажется, что вас уже ничем не удивить. Путешествия, в которых я побывала в последнее время, были, конечно, приятными, но не вдохновляющими. Так было до тех пор, пока я не оказалась в Черногории.

В эту страну я поехала по организованной путевке туроператора Join Up! и тогда знала о Черногории совсем мало — она относительно молодая и когда-то входила в состав Римской империи. В этом году Черногория была представлена на выставке Balttour как одно из новых направлений. Там находится один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов на Адриатическом побережье — Котор. От этой поездки я не ожидала ничего особенного…

Горы и только горы

Но Черногория меня очень увлекла. Сразу после выхода из самолета черногорская пара в народных костюмах встречала нас у трапа и угощала сладостями. Это было мое первое впечатление — в этой стране есть история, и туристам здесь рады.

Второе, что очаровало меня сразу и не переставало удивлять даже в последний день, — это природа. Куда бы вы ни пошли, вас везде окружают горы. Кажется, что деревни строились с учетом особенностей ландшафта — в маленьких уголках среди гор и вдоль берега моря. Именно величественная, бескрайняя природа с ее светлой зеленью пробудила во мне утраченное чувство восторга. Каждый день я множество раз удивлялась тому, как здесь неописуемо красиво. Я типичный турист, который бродит по городу, посещает музеи, галереи, кафе и изучает архитектуру. В Черногории я осознала, что многое упустила, не отправившись за город. Вдохновленная зелеными горами и скалистыми берегами Черногории, я пообещала себе больше заниматься активным отдыхом и исследовать природные богатства страны больше, чем городские парки и церкви.