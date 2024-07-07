В кульминационном мероприятии 10-го Фестиваля общения Lampa "Прожарка для политиков" (Politiķu cepiens) досталось министру здравоохранения Хосаму Абу Мери, депутатам Линде Лиепине и Игорю Раеву, а также неизбранной кандидатке в президенты и евродепутаты Элине Пинто. Рассказываем самые интересные моменты.
Депутата партии "Латвия на первом месте" освистали, когда она сообщила, что на Lampe ищет "настоящего мужчину" ("с атрибутикой в правильном месте и с правильной кондицией", а не какого-то "плавающего гендера-бендера". Независимого депутата и полковника запаса Игоря Раева сравнили с порноактером, пожурили за круглый живот, припомнили, что его по непонятной причине лишили доступа к гостайне и обвиняли в хищении средств Минобороны (1623 евро он вернул). Министра здоровья Хосама Абу Мери уличили в том, что в двух интервью у него разное детство — от бедного ребенка под бомбежками в крохотной квартирке, до счастливого мальчика из хорошей семьи землевладельцев.
На фото: Руководитель Lampa Иева Морица.
247 мероприятий фестиваля Lampa на 62 сценах в районе Цесисского замкового комплекса провели 1168 спикеров. О самых интересных Delfi будет рассказывать подробнее в ближафйшее время. Два дня фестиваль собирал тысячи людей всех возрастов со всей Латвии. Многие следили за мероприятиями онлайн – в перспективе многие из них выложат в доступ на сайте фестиваля. В том числе и самое ожидаемое - "Прожарка политиков".
Как обычно, комики (Эдгарс Баленс, Янис Кронис. Рудолфс Кугренс и комический женский дуэт "Две") провели серьезную предварительную работу, прошерстив социальные медиа, рекламные ролики, яркие высказывания политиков и расспросив их оппонентов обо всех грехах будущего "жаркого". В традиции шоу — никакого пиетета и политкорректности.
Уже подмечено, что "прожарка" нередко становится для политиков злым роком. После этого министра образования Шуплинску попросили оставить пост, Бондаpс банкротировал, Пуце получил демиссию, Вячеслав Домбровский был вынужден оставить свою партию, а Ингмарс Лидака - зоопарка, Голубеву попросили оставить должность, Дана Рейзниеце-Озоле оставила политику…
Не удивительно, что в этот раз одной из участниц стала Элина Пинто, которая безуспешно баллотировалась от "Прогрессивных" сперва на пост президента Латвии, а потом — в евродепутаты. На Lampa ей пришлось признать, что все это она делала исключительно, чтобы попасть на "прожарку".
Публикуем самые смелые высказывания и сравнения комиков. И фрагменты из ответных речей политиков.
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