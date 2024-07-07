Четверть века назад лидером Латвии стала Вайра Вике-Фрейберга - самый популярный президент с момента восстановления независимости. При ней страна вошла в Евросоюз и НАТО. С ее мнением считаются и сегодня. Как филолог, фольклорист и профессор психологии, она умеет на все случаи находить меткие выражения и ироничные эпитеты. Публикуем 25 ее ярких цитат разных времен.

Вике-Фрейберга была лидером с 1999 по 2007 год. После сложения президентских полномочий сохранила позиции в более чем 30 международных организациях и еще около 40 патронировала. В том числе два срока возглавляла "Мадридский клуб", куда входят самые весомые экс-президенты мира, вплоть до Билла Клинтона. Еще во время президентства она несколько раз встречалась с Путиным, которого, по ее словам, просчитала уже в 2001 году.

Для большинства латышей самой важной цитатой Вайры Вике-Фрейберги, почти мантрой, останется короткое и вдохновляющее выступление на Празднике песни и танцев в 2001 году к 800-летию Риги.

"Mēs esam stipra tauta! Mēs esam diženi! Mēs esam raženi! Mēs esam skaisti! Mēs zinām, ko mēs gribam! Un ko mēs gribam, to mēs varam! Ko mēs varam, to mēs darām!". ("Мы сильный народ! Мы могучий народ! Мы продуктивны! Мы красивы! Мы знаем что хотим! И мы хотим то, что можем! Что мы можем, то мы делаем!")

Впоследствии Вике-Фрейберга вспоминала ту историческую речь: "В тот момент, когда я стояла перед публикой и чувствовала за собой хор, я физически ощутила фантастически сильные вибрации. Их можно было разрезать ножом — настолько густой была энергия. Я понимала, что сейчас люди пойдут домой, снова начнут возмущаться, почему трамвай опоздал, почему то да это... Я хотела передать им силу, которая собралась в тот момент в Межапарке, чтобы они впитали ее, как воду в губку. Эта часть выступления не была подготовлена ​​заранее. Поначалу люди немного сопротивлялись. И я подумала: о Боже, кто его знает, пойдут ли дела у латышей..."

Про свободу

"Когда я только вернулась в Латвию... и носилась по Риге за разными бумагами, я натерла мозоли, не реже трех раз в день пробегая мимо Милды, думала: как крепко она стоит и держит свои звезды, вот и мне надо выдержать".

"Полностью мы будем свободны лишь тогда, когда достигнем Нирваны. Но это не нам решать, когда мы ее заработаем".

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!