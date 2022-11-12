Эстонец уже 30 лет живет на далеком болотном острове: здесь даже самолеты не пролетают!
Foto: Частный архив

Велло Вайнура (84 года) вот уже 30 лет живет в старом деревянном доме на далеком болотном острове южной Эстонии. По его словам, именно о такой жизни он всегда и мечтал.

Темно. На улице ни души. Периодически мелькают дома, одиноко стоящие у дороги, где, судя по темным окнам, уже давно никто не живет.

Проехав много километров, останавливаемся перед шлагбаумом. Он на замке. Хорошо, что у нас есть ключ. Открываем и едем еще семь километров.

Стройный хвойный лес сменяется заболоченными прогалинами, то тут, то там появляются низкорослый березняк, сосны и рогоз. Земля в буквальном смысле уходит из-под ног - впереди лежит большое болото. Здесь заканчивается дорога и начинается вода.

Неужели здесь действительно кто-то живет?

Да, да! Живет и сейчас вот сидит за кухонным столом и читает. На кухне тепло, в печке горит огонь, в турке - горячий кофе.

Знакомьтесь - Велло Вайнура. В свое время он окончил Эстонскую академию сельского хозяйства (EPA) по специальности "лесное хозяйство", затем работал инспектором по охране природы, писал книги и статьи - в основном об охоте. Тридцать лет назад Велло вышел на пенсию и решил переехать в это безлюдное место, чтобы охотиться на животных и, как в старые добрые времена, самому себя содержать.

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