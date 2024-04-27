Чтобы обеспечить устойчивость рыбных ресурсов, с 26 апреля вступают в силу изменения в правилах рыболовства, ловли раков и подводной охоты, меняющие объем оставляемого улова отдельных видов рыб. Также дополнен список водоемов, доступных для подводной охоты, и водоемов, где установлен осенний запрет на лов лососевых рыб. Самоуправления смогут дополнительно определять водоемы, в которых можно ловить инвазивных раков.
В целях защиты лососевых рыб введен запрет на лов рыбы в реке Барта от литовско-латвийской границы до впадения в Лиепайское озеро. Также запрещено ловить рыбу на искусственную наживку в Гауе от моста Стренчу до плотины Пайдерской ГЭС.
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