Чтобы обеспечить устойчивость рыбных ресурсов, с 26 апреля вступают в силу изменения в правилах рыболовства, ловли раков и подводной охоты, меняющие объем оставляемого улова отдельных видов рыб. Также дополнен список водоемов, доступных для подводной охоты, и водоемов, где установлен осенний запрет на лов лососевых рыб. Самоуправления смогут дополнительно определять водоемы, в которых можно ловить инвазивных раков.