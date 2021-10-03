Для многих паломничество — это способ найти себя и собраться с мыслями и по-другому взглянуть на жизнь и окружающих нас людей. Этим летом Агнес Скунстиня, путешественница и любительница активного отдыха, совершила уже второе паломничество. О своем путешествии она коротко говорит: "Ты уходишь одиним, а приходишь другим человеком". Агнесе рассказывает о том, как она прошла путь Сантьяго от Валки до Польши.

Для тех, кто не знает, путь Сантьяго, Камино-де-Сантьяго или Путь Святого Иакова — один из самых популярных паломнических маршрутов в мире. Конечным пунктом этого пути является собор Сантьяго-де-Компостела, расположенный на севере Испании. Люди проходят этот путь пешком или на велосипеде.

Для Агнесе Камино-де-Сантьяго — паломничество: "Я отправилась по этому маршруту уже второй раз, и каждый раз все по-своему. Первый раз, когда я шла по Испании, это было паломничеством к самому себе, а в этот раз — к людям".

Агнесе рассказывает, что ее поход был в том числе миссией по популяризации пути Сантьяго. Ее первый поход по этому маршруту был в 2017 году. Тогда ее путь начался на границе с Францией, где, пройдя отрезок через Пиренеи, оно достигла Испании и дошла до океана. "Благодаря моим рассказам, все больше и больше людей интересуются этой дорогой и самостоятельно отправляются по отрезку пути Сантьяго в Латвии, или хотя бы замечают символику дороги".

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент. Если вы уже оформили абонемент,
Хотите дешевле? Покупайте Годовую подписку! Корпоративный абонемент
Что дает подписка
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
С людьми надо уметь говорить. Путь социальной работницы Анны Бейтане