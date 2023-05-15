ФОТО. Гостиница на миллион звезд в Северной Латгалии – новый глэмпинг на понтонах на озере Вилака

Если вы любите смотреть на звезды, то совершенно точно знаете, что делать это лучше вдали от города. Одним из таких мест – где звезды будут окружать вас даже лежа в кровати – является необычный глэмпинг на берегу озера Виляка, сообщает Центр бизнеса и туризма Северной Латгалии. В глэмпинге с говорящим названием Million star hotel вас ждут два домика на понтонах, которые позволят вам любоваться ночными видами в максимально комфортной обстановке.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

всем необходимым для приятного отдыха: кроватью (и дополнительным местом для сна, если вы приезжаете семьей), мебелью, органическим туалетом, водой, выходом к озеру, а также электричеством и тепловым насосом для более теплых и прохладных вечеров.

К домикам ведет деревянный настил на понтонах. Если вы хотите исследовать окрестности, можно арендовать четыре электрических велосипеда или насладиться ленивым отдыхом в окрестностях, используя существующее оборудование Ezertūre (доски для серфинга, лодки, тандемный велосипед, бочка для сауны).