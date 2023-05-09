В ТОП-50 лучших пиццерий в Европе попало еще одно рижское заведение. Оно находится в Старой Риге

Рижская пиццерия PEPPO’s Pizzeria Contemporanea впервые попала в ежегодный рейтинг "Топ-50 лучших пиццерий Европы-2023" и заняла в нем 48 место.

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PEPPO's Pizzeria Contemporanea находится в Риге по адресу Миесниеку, 8, и открыта с 12 до 22 часов.

Вот как описывается PEPPO's Pizzeria Contemporanea на сайте рейтинга: "Джузеппе Руокко создал в Риге маленькое королевство, посвященное региону Чиленто. Пиццерия Peppo's находится в Старом городе, недалеко от Вантового моста. Это характерный район, который привлекает множество туристов, особенно в сезон. В помещении может разместиться 60 человек или еще 30 мест доступны на террасе в теплое время года. От входа в пиццерию вы увидите печь с рабочей стойкой и девизом пиццерии: "Pizza, Vino e Amore" ("Пицца, вино и любовь"). Это место отличают ингредиенты, используемые для приготовления пиццы: древние злаки, продукты высшего качества и подлинные ароматы Чиленто. В небольшом магазине у входа можно приобрести традиционные продукты Чиленто, такие как "Fico secco bianco del Cilento" (сушеный белый инжир) и органическое оливковое масло".

К сожалению, рижская пиццерия Street Pizza, которая последние два года занимала в списке 50 и 46-е места, в этом году в рейтинг не попала. Street Pizza находится в Риге по адресу Межа, 4а, и, на наш взгляд, вполне достойна посещения, но столик там лучше бронировать заранее.

Лидером рейтинга в этом году стала пиццерия Sartoria Panatieri из Барселоны (в прошлом году она заняла пятое место). В первой пятерке также заведения из Лондона, Копенгагена, Вены и Фюрта. Если же вы хотите знать, как выступили наши непосредственные соседи, то Литвы в этом рейтинге нет совсем, а вот эстонская пиццерия из Таллина – Kaja Pizza Köök – расположилась на 50 месте. Она, кстати, попадает в рейтинг не впервые.

Несмотря на то, что это итальянская премия, итальянские пиццерии не соревнуются вместе с другими европейцами, для них есть отдельный рейтинг.

Посмотреть полный рейтинг можно на сайте премии.