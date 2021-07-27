По максимуму выселив промышленность за пределы столицы, Таллин рекордными скоростями строит на развалинах бывших фабрик и заводов диковинные новые кварталы, сохраняя старину и природные объекты, внедряя новые технологии и дигитализацию. Коммуникацию с жителями и туристами город ведет на трех языках — эстонском, английском и русском. А что еще не успели перестроить — сдали в аренду Голливуду. Портал Delfi провел инспекцию нескольких многообещающих проектов столицы Эстонии.

Улицы Таллина, начиная с Ратушной площади, закипели доковидной жизнью уже с начала июля. Здесь редко встретишь человека в маске, а рестораны не испытывают недостатка в посетителях — как на террасах, так и внутри. Тоже все без масок.

Официанты таких типично туристических местечек, как средневековые корчма "Третий дракон" и ресторанчик Olde Hansa, рассказали, что первыми появились итальянцы, за ними подтянулись англо- и немецкоязычные туристы, а соседи-финны никуда особо и не пропадали.

Ближе к выходным доходят до высшей точки кипеният тусовки новых "модных" микрорайонов. В популярном клубе Chiсago квартала Rotermanni можно просидеть за столиком полночи — официант не успеет добраться, так много желающих. Впрочем, рядом немало более расторопных конкурентов.

Трудно поверить, что еще недавно на этом месте были невнятные полуразвалившиеся индустриальные здания, часть из которых до сих пор прячутся во дворах новеньких ресторанов и клубов, ожидая своей очереди.

Променад Рейди. Подорваться на мине и не пожалеть

Что было?

Развалины складов и амбаров, строившихся еще до Первой мировой, в районе Таллинского пассажирского порта в начале 2000-х были фоном для съемок n-того сезона криминальной "Убойной силы", в котором актер Баширов убивал актера Башарова.

Что стало?

Мечта любителей закатных моционов — приморский променад Рейди с площадками для спорта и отдыха, лазалками и качелями для детей, фонариками, велодорожками, буйством зелени и фонтанами в виде бумажных корабликов, волнорезов и подводных мин.