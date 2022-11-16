Паспорта, валюта и границы: что изменится, когда Хорватия присоединится к Шенгенской зоне в 2023 году?

В 2023 году еще одна европейская страна станет частью Шенгенской зоны – Хорватия. Она присоединится к 26 странам, между которыми в настоящее время не существует пограничного контроля. Кроме того, с 1 января 2023 года Хорватия начнет использовать евро. Вот что вам нужно знать, если вы планируете поездку в эту страну в следующем году.

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Нужно ли будет показывать паспорт для въезда в страну?

Хорватия является частью Европейского Союза с 2013 года, но в настоящее время не входит в Шенгенскую зону. Это означает, что для въезда в страну по-прежнему требуется паспорт или удостоверение личности, даже если вы прибываете из страны, входящей в Шенгенскую зону.

Правда хорватским пограничникам далеко не всегда интересны ваши документы и, как мы удостоверились сами в этом году, довольно часто они даже не смотрят на вашу ID-карту, даже если вы им ее активно пытаетесь показать. Но чем меньше пограничный переход, тем больше шансов, что к проверке документов подойдут со всей ответственностью.

Однако с 1 января 2023 года Хорватия собирается снять пограничный контроль с другими странами Шенгенского соглашения. Это означает, что путешественники смогут въезжать из другой страны Шенгенского соглашения в Хорватию без предъявления паспорта или удостоверения личности. И, наконец-то, закончатся пробки на границе.

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В четверг Европарламент проголосовал за отмену оставшегося пограничного контроля между Хорватией и Шенгенской зоной. Окончательное решение остается за Европейским советом, членами которого являются 27 глав правительств ЕС.

"Место Хорватии в Шенгене. Критерии соблюдены. Европарламент дал зеленый свет. Теперь Европейский совет должен это сделать", — написала в Твиттере председатель Европарламента Роберта Метсола.

Ожидается, что окончательное решение будет принято 9 декабря.

Положительное голосование будет означать, что пограничный контроль Хорватии со странами Шенгенского соглашения на суше и на море будет отменен с 1 января 2023 года. Контроль в аэропортах будет снят с 26 марта.

Что станет с валютой в Хорватии?

На данный момент прибывающим в Хорватию путешественникам необходимо менять свои деньги, поскольку страна продолжит использовать свою собственную валюту, куну, до января следующего года. В настоящее время одна хорватская куна стоит около 0,13 евро.

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Однако со следующего года Хорватия начнет использовать евро. Страна присоединится к 19 другим странам блока, которые используют в качестве национальной валюты евро.

Хорватия надеется, что это принесет большую финансовую безопасность ее гражданам и повысит уровень жизни. Это также будет значить, что измениться и стоимость некоторых товаров в хорватских магазинах.

Поскольку Хорватия станет 20-й страной Еевросоюза, перешедшей на евро, останется всего семь стран ЕС, которые продолжат использовать свою валюту. Это Болгария, Чехия, Дания, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция. В этих странах посетителям из еврозоны по-прежнему необходимо обменять деньги перед поездкой.