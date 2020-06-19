С середины апреля Рижский порт должен был принимать круизные суда с тысячами пассажиров на борту. Однако наступило лето, но круизных судов в порту по-прежнему не видно. В начале года ожидалось, что в грядущем круизном сезоне в Рижский порт зайдут 80 суден (девять из них – впервые), в целом более крупных – а это значит, что они привезли бы в Ригу больше туристов, чем в прошлом году.

Руководитель отдела общественных отношений и коммуникации управления Рижского свободного порта Лиене Озола рассказала порталу DELFI, что сезон планировался очень удачный. "Мы ожидали очень хороший круизный сезон, более 80 круизных судов, более 85 тысяч пассажиров. На данный момент отменены все заявки на заход в порт до июля, но с точки зрения порта круизный сезон в этом году может закончиться, так и не начавшись", – говорит Озола.

Какие убытки из-за этого понесет порт? "С финансовой точки зрения доходы управления Рижского свободного порта от обслуживания круизных судов небольшие – около 3%, однако они останутся упущенной выгодой, с которой мы будем считаться, но в этом году так и не получим. Заявок на компенсацию в связи с этим управление Рижского свободного порта не подавало, а также мы в контексте всех событий, вызванных распространением Covid-19, скорректировали свой финансовый план. Безусловно, произошедшее очень существенно повлияло на компании, напрямую работающие с круизным сектором – на агентов, терминалы, туристических операторов. Также отмененный сезон определенно негативно повлиял и повлияет на экономику столицы и сектор услуг в целом", – отмечает Озола.