Рождественский гусь: как запечь птицу по рецепту Джейми Оливера (+ 8 рецептов)
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Британский шеф‑повар советует добавить к гусю ароматный анис, острый имбирь и немного винного уксуса для пикантности.

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Ингредиенты

• гусь весом 4 кг;
• кусочек имбиря длиной 6 см;
• 6 палочек корицы;
• 6 звездочек аниса;
• 2 чайные ложки гвоздики;
• 3–4 ч. л. морской соли;
• 1 ч. л. черного молотого перца;
• 2 ст. л. оливкового масла;
• 2 апельсина;
• 3–4 ст.л. красного винного уксуса.

Приготовление

Гуся заранее достаньте из холодильника, чтобы мясо стало комнатной температуры, и по желанию разрежьте пополам. Имбирь очистите и нарежьте.

С помощью ступки измельчите имбирь, корицу, анис, гвоздику, соль и перец в однородную пасту. Тщательно вотрите смесь в кожу гуся, оставьте его мариноваться на 40 минут.

Уложите птицу в большой глубокий противень, сбрызните маслом и поставьте в разогретую до 180 °С духовку. Крупно нарежьте апельсины. Через два часа добавьте к гусю фрукты, готовьте его еще час.

Готовую птицу вытащите из духовки, накройте фольгой и оставьте на 30 минут. В это время снимите с противня жир. Влейте в форму уксус, перемешайте его с соками, выделившимися из гуся, и полейте получившимся соусом мясо.

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