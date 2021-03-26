Поездка в Болдераю – настоящее приключение: прогулка вдоль моря и горячий кебаб в руках — лишь его часть. Многие готовы стоять в очереди ради того, чтобы здесь, на улице Стурманю, 29, купить чесночный лаваш или хачапури. С 2013 года здесь находится кебабная Gvatar, которую местные называют просто "Болдерайской кебабной". Ее владелец — Асиф Ибрагимов, который уже много лет готовит блюда по маминым рецептам и считает, что живет в лучшем районе Риги.

Семейный бизнес

"Родители, моя сестра, братья и я родились и выросли в Грузии, но по национальности мы азербайджанцы. Мой дядя был моряком, и ему очень понравилась Латвия, после чего мой отец стал торговать здесь различными товарами из Грузии и Азербайджана. В 1995 году он переехал сюда и позже перевез всю семью. Тогда мне было шесть лет", — рассказывает Асиф.

Идея создать свой бизнес была совместной — семья сложила накопления и по совету знакомого открыла пиццерию. "Он рассказывал, что в Великобритании все едят пиццы, что это точно сработает. Мы быстро поняли, что нельзя так быстро научиться печь пиццу, нужен большой опыт. Но кафе уже было открыто, печь куплена, поэтому мы решили изменить концепцию и готовить то, что знаем — блюда кавказской кухни, не забывая о своих корнях", — рассказывает Асиф.