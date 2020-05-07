Не пугайтесь, это новый челлендж: женщины начали массово создавать оптический макияж

Если женщине скучно, то она обязательно придумает новый челлендж. В подушки, одеяла и даже бумажные пакеты многие уже наряжались, мусор в красивых платьях выносили, пора двигаться дальше. Ловите очередной тренд — оптическая иллюзия на лице, созданная с помощью макияжа.
На опубликованные кадры обратили внимание The Sun. Идея состоит в том, чтобы средствами декоративной косметики сымитировать на своем лице контуры уменьшенного кукольного лица.
Для этого женщины принялись вырисовывать на кончике и крыльях носа новые губы, а на переносице — небольшой нос.
Чтобы скрыть свои собственные губы и подбородок, экспериментаторши повязывали шарфы, платки или натягивали ворот водолазки.
Тренд с оптической иллюзией стал вирусным и получил название #tinyfacemakeupchallenge. Юзерши начали массово делиться результатами своих экспериментов в Instagram, используя упомянутый хэштег.
Пользователи сети удивились реалистичности "новых" лиц. "Сперва я подумал, что это фотошоп", "Выглядит очень правдоподобно!", "Потрясающая оптическая иллюзия!", "Крутая идея!" — комментировали они публикации.