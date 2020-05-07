Не пугайтесь, это новый челлендж: женщины начали массово создавать оптический макияж

Если женщине скучно, то она обязательно придумает новый челлендж. В подушки, одеяла и даже бумажные пакеты многие уже наряжались, мусор в красивых платьях выносили, пора двигаться дальше. Ловите очередной тренд — оптическая иллюзия на лице, созданная с помощью макияжа.

На опубликованные кадры обратили внимание The Sun. Идея состоит в том, чтобы средствами декоративной косметики сымитировать на своем лице контуры уменьшенного кукольного лица.

Для этого женщины принялись вырисовывать на кончике и крыльях носа новые губы, а на переносице — небольшой нос.

Чтобы скрыть свои собственные губы и подбородок, экспериментаторши повязывали шарфы, платки или натягивали ворот водолазки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hannah (@itshannahduhhhhh) 6 Май 2020 в 8:10 PDT

Тренд с оптической иллюзией стал вирусным и получил название #tinyfacemakeupchallenge. Юзерши начали массово делиться результатами своих экспериментов в Instagram, используя упомянутый хэштег.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elle Ervin (@elle.ervin) 4 Май 2020 в 7:15 PDT

Пользователи сети удивились реалистичности "новых" лиц. "Сперва я подумал, что это фотошоп", "Выглядит очень правдоподобно!", "Потрясающая оптическая иллюзия!", "Крутая идея!" — комментировали они публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kat.D (@the.kat.d) 2 Май 2020 в 11:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Настя Райли (Свирская) (@nastya_svirskaya) 4 Май 2020 в 2:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gisele Bortholotto de Souza (@gibortholotto) 6 Май 2020 в 8:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diana Schulz (@bellemaman_schminken_mit_herz) 6 Май 2020 в 11:11 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia (@tesserakuen) 7 Май 2020 в 3:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Josa Pareña (@josagparena) 7 Май 2020 в 1:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bridget (@bridget__rose__) 6 Май 2020 в 9:36 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jean-Luc (@jayelle.glam) 6 Май 2020 в 1:55 PDT