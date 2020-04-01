Как одеваться в апреле: 30 идей на каждый день месяца

"Сиди дома!" — так звучит главный призыв наступившей весны. Это означает, что поводов выйти в свет у нас не будет, только если на работу или в магазин, но никто ведь не запрещает в любой момент достать из шкафа праздничный наряд и провести в нем вечер. Давайте учиться создавать настроение в рамках доступных возможностей!

Если вы работаете из дома, то, конечно, очень трудно заставить себя утром сменить пижаму на другую одежду. Хорошо еще, если предстоит собрание в интернете, это хоть как-то мотивирует продумать свой дресс-код и привести себя в порядок. Специалисты советуют все-таки менять гардероб, даже не выходя из дома.

Впрочем, пока в Латвии не введен тотальный карантин и отправляться на прогулки, соблюдая все меры предосторожности, не только можно, но и нужно. Учитывая, что по прогнозам синоптиков на следующей неделе в Латвии ожидается существенное потепление — воздух прогреется до +20 градусов, пора провести ревизию своего гардероба, отложив более теплые вещи подальше, а весенние — на более видимое место.

Многие считают, что нынешний период — определенное испытание для отношений, потому что не все привыкли проводить в кругу семьи столько времени. Внесите разнообразие в будни, пригласив всех в домашний кинотеатр или ресторан. По такому случаю можно и приодеться, и макияж сделать, и прическу. Кстати, дизайнер и эксперт по цветотерапии Таня Тейлор назвала цвета, способствующие повышению настроения и стимулирующие творческую деятельность во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, о чем мы рассказывали здесь.

Для вашего вдохновения предлагаем идеи, как можно скомбинировать разные элементы домашней одежды, а также одежду свободного стиля!

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