Пять причин, почему вы неосознанно избегаете оргазма

Бывает и такое: вы не испытываете оргазм, потому что неосознанно избегаете его. И у вас на это пять причин. О том, какие именно, в своем блоге в Instagram рассказала телесно-ориентированный психолог, сексолог Наталья Касарина.

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Первая причина — вы боитесь инициации

То есть взросления, перехода в новое состояние, на новую ступень развития. В контексте сексуальной жизни это переход из девочки в женщину. И страх в том, что новая ступень — это новая ответственность. И если вы сделали шаг вперед, вернуться в исходное уже не получится.

Вторая причина — вы боитесь потерять контроль

Не зря французы называют оргазм маленькой смертью. Оргазм и смерть — это две кульминации, которые человек не может контролировать. То есть совсем.

Во время оргазма мозг буквально отключается на несколько секунд, делая человека уязвимым. И если у вас нет доверия к себе, к своему телу, к своему партнеру, то для вас оргазм — опасность. Поэтому вы не разрешаете себе его испытывать.

Третья причина — боитесь быть плохой

Время передать привет мампапам, сексуальным партнерам и другим людям, которые привили вам мысль, что секс — это грязь, а "хорошие" девочки оргазм не испытывают. "Хорошие" девочки вообще сексом только для зачатия детей и удовлетворения мужского сексуального голода занимаются.

Четвертая причина — вам стыдно

Стыдно быть сексуальной, стыдно быть оргазмирующей, стыдно получать удовольствие от секса в принципе. И у вашего стыда те же источники, что и у страха быть "плохой девочкой".

Пятая причина — вы обижены на партнера

Обида может быть допотопная, причину которой вы даже не помните, обида может быть не одна. Смысл в том, что вы когда-то обиделись и запустили режим "фиг тебе, а не оргазм".

Время шло, ситуацию с партнером вы так и не решили, до конца так и не разобиделись, режим отмены оргазма так и не выключили.