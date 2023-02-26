"Вытащил нож и обещал отвезти в лес". Девушка из "Тиндера" - об особенностях интернет-знакомств и шансах на любовь

Можно ли найти свою любовь в "Тиндере"? Что такое знакомства в интернете и к чему они могут привести? Об этом достаточно много знает женщина, известная в Twitter как "девушка из "Тиндера" (Tindermeitene). "Вокруг так много идиотов, что я уже давно потеряла надежду. Но кто знает… ", — говорит она, намекая, что найти любовь в интернете все-таки можно.

Пользователи Twitter, скорее всего, читали уже много забавных историй о знакомствах в "Тиндере", которые рассказывает девушка. В личном блоге она пишет, какие люди встречаются ей в интернете и что она думает об отношениях в целом.

Как давно ты знакомишься в интернете? Ты с самого начала выбрала "Тиндер" или пробовала другие приложения для знакомств?

Нет, когда-то давно я пользовалась сайтом Оtrapuse.lv, но мне там не понравилось. Я и раньше пользовалась "Тиндером", но никогда не ходила на свидания. Я не понимала, как там можно с кем-то познакомиться. У меня сложилось впечатление, что там все просто болтают. Я также пробовала Badoo, Bumble и Mamba, но они мне не подошли.

Люди в "Тиндере" очень открыты в поисках секса на одну ночь. Такие развлечения согласовываются заранее?

Это зависит от того, кто первым скажет о своих намерениях. Если я пишу, что ищу что-то серьезное, мужчины в основном склонны делать вид, что ищут то же самое, даже если это не так. Но в целом они очень открыто говорят о том, что ищут секса. Тормозов действительно нет.

Каким был твой лучший и худший опыт знакомства в "Тиндере"?

Пожалуй, когда я встретила парня, который соответствовал почти всем моим воображаемым критериям. С ним все было идеально, но по закону Мерфи он узнал о моем профиле в Twitter (смеется.).