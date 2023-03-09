Холод и перемены погоды заставляют организм работать иначе, чем обычно, что может повлиять на здоровье — в первую очередь, сердца. Но задуматься об этом стоит не только тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и чаще реагирует на изменения погодных условий.

Что такое метеочувствительность, как погода влияет на здоровье и что делать, чтобы его защитить?

Что такое метеопатия?

Раньше медицина подвергала сомнению то, что перемена погоды может влиять на самочувствие и здоровье человека, однако в наше время это подтверждено рядом исследований. Это состояние уже получило научное название — метеопатия, которую часто называют метеочувствительностью. При этом метеопатия не включена в международный классификатор болезней и не может быть поставлена в качестве официального диагноза.

Жара или холод, снег или дождь, геомагнитная активность или солнечные бури, влажность или изменения атмосферного давления — эти метеорологические факторы способны влиять на самочувствие. Метеочувствительные люди могут ощущать разные симптомы, и зачастую они изменчивы, но все же их можно разделить на пять основных типов:

мозговой — головная боль, головокружение, шум в ушах и голове, потемнение в глазах;

сердечный — учащенное сердцебиение, одышка, дискомфорт и ощущение тяжести в области сердца;

смешанный — объединяет как мозговые, так и сердечные симптомы;

астенический — проявляется в виде нервозности, раздражительности, плохого сна (бессонница по ночам и сонливость в дневное время), скачков артериального давления, подавленного и беспокойного настроения;

неопределенный — характеризуется таким симптомами как плохое самочувствие, боли в суставах и мышечные боли в нескольких частях тела.

"Люди страдают от погодных условий больше, чем можно было бы думать, — говорит фармацевт Зане Мелберга. — Возможно, некоторые даже не осознают и не связывают появление симптомов с метеочувствительностью. Однако в аптеках можно наблюдать, что при резких переменах погоды многие люди обращаются с разными жалобами".