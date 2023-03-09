Болезни нет — симптомы есть. Почему мы неважно себя чувствуем в плохую погоду и что с этим делать
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Холод и перемены погоды заставляют организм работать иначе, чем обычно, что может повлиять на здоровье — в первую очередь, сердца. Но задуматься об этом стоит не только тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и чаще реагирует на изменения погодных условий.

Что такое метеочувствительность, как погода влияет на здоровье и что делать, чтобы его защитить?

Что такое метеопатия?

Раньше медицина подвергала сомнению то, что перемена погоды может влиять на самочувствие и здоровье человека, однако в наше время это подтверждено рядом исследований. Это состояние уже получило научное название — метеопатия, которую часто называют метеочувствительностью. При этом метеопатия не включена в международный классификатор болезней и не может быть поставлена в качестве официального диагноза. 

Жара или холод, снег или дождь, геомагнитная активность или солнечные бури, влажность или изменения атмосферного давления — эти метеорологические факторы способны влиять на самочувствие. Метеочувствительные люди могут ощущать разные симптомы, и зачастую они изменчивы, но все же их можно разделить на пять основных типов:

  • мозговой — головная боль, головокружение, шум в ушах и голове, потемнение в глазах;
  • сердечный — учащенное сердцебиение, одышка, дискомфорт и ощущение тяжести в области сердца;
  • смешанный — объединяет как мозговые, так и сердечные симптомы;
  • астенический — проявляется в виде нервозности, раздражительности, плохого сна (бессонница по ночам и сонливость в дневное время), скачков артериального давления, подавленного и беспокойного настроения;
  • неопределенный — характеризуется таким симптомами как плохое самочувствие, боли в суставах и мышечные боли в нескольких частях тела.

"Люди страдают от погодных условий больше, чем можно было бы думать, — говорит фармацевт Зане Мелберга. — Возможно, некоторые даже не осознают и не связывают появление симптомов с метеочувствительностью. Однако в аптеках можно наблюдать, что при резких переменах погоды многие люди обращаются с разными жалобами".

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Подпишись и читай:

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Iedvesmai
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Умный дом: технологии, которые помогают экономить и упрощают жизнь
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома