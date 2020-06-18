Как сделать шипучку: напиток из детства своими руками

Прохладная газировка — настоящее спасение в летнюю жару. Вот только что делать, если нет уверенности в качестве покупных напитков, но все же хочется побаловать себя, чтобы избавиться от жажды? Все верно: можно сделать газировку самостоятельно. Портал FurnishHome рассказывает, как сделать шипучку дома.
Классическая шипучка
Этот стандартный рецепт хозяйки используют чаще всего. На приготовление вам понадобится минимум времени и усилий.
Ингредиенты:
- лимонная кислота;
- вода из чайника;
- сода.
Процесс приготовления
1. В стакан наливаем чуть теплую воду примерно на ⅔, добавляем щепотку лимонной кислоты.
2. Тщательно перемешиваем, насыпаем ½ чайной ложки соды.
3. При перемешивании должна появиться пена. Не откладывайте употребление напитка на потом, так как со временем газы исчезнут.
Напиток для борьбы с жаждой
Этот вариант особенно понравится вам в жаркую погоду, когда очень хочется пить. Такая газировка отлично утоляет жажду, освежает.
Ингредиенты:
- минеральная вода без газа;
- сахар;
- сода;
- лимонный сок.
Процесс приготовления
1. Наливаем в стакан минеральную воду, добавляем одну чайную ложку сахара, пол ложки соды, чуть-чуть лимонного сока.
2. Перемешиваем все ингредиенты, сразу выпиваем залпом.
В сильную жару можно пить более 1,5 литров такого напитка за день. Кроме избавления от жажды, он выводит токсины из организма, совершенно не вредит фигуре. А если у вас дома нет лимона, то его можно заменить лимонной кислотой.